Revel Asset Management dissout et placé en liquidation amiable

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française Revel Asset Management a été dissoute et placée en liquidation amiable le 8 février dernier à l'issue d'une assemblée générale de la firme, a appris NewsManagers.

Revel AM avait été fondé en 2018 par Youssef Benhaddouch, ancien gérant de portefeuille actions européennes au sein de Verrazzano Capital. La société de gestion gérait deux fonds, un long-only sur les actions européennes et un autre de performance absolue.

En août 2021, la société de gestion avait décidé de poursuivre son activité alors même que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital. Hervé Ragagnon, associé-directeur général et gérant de fonds de la firme depuis sa création, avait démissionné dans la foulée début septembre et avait été remplacé au poste de directeur général par Jean Biscarrat, arrivé quelques mois plus tôt de La Financière de l'Echiquier où il avait passé plus de 19 ans.