Rev Group monte après un T3 supérieur aux attentes et le relèvement des prévisions

(Corrige titre et §1, bien lire résultats supérieurs aux attentes)

3 septembre - ** Les actions du fabricant de véhicules spécialisés Rev Group REVG.N ont augmenté de 11 % dans les échanges de pré-marché après que la société basée dans le Wisconsin a annoncé des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes

** Rev Group a fait état des ventes de 644,90 millions de dollars au troisième trimestre, par rapport aux attentes de 630,90 millions de dollars, selon un consensus des données de LSEG

** La société a également revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice en cours, tablant sur un revenu net compris entre 95 et 108 millions de dollars, contre 88 à 107 millions de dollars attendus précédemment

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions avaient augmenté de 62,54 %