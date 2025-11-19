Reuters Sustainable Finance Newsletter - Tout le monde se calme, espère la SEC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

Les critiques craignent qu'un récent changement bureaucratique à Washington ne poursuive le transfert du pouvoir des entreprises des investisseurs vers les gestionnaires, mais l'histoire ne s'arrête pas là, comme vous pouvez le lire dans ma chronique de cette semaine, dont le lien figure ci-dessous.

J'inclus également des liens vers notre couverture des risques commerciaux d'un effondrement de l'IA et d'une grande victoire judiciaire pour Tesla en Californie.

Tout le monde se calme, espère la SEC qui tente un exercice d'équilibre sur les procurations Un revirement bureaucratique de la Securities and Exchange Commission sur les résolutions par procuration a suscité cette semaine des cris d'alarme de la part d'investisseurs réformateurs inquiets que l'agence ne vienne de vider de sa substance un outil clé de l'activisme actionnarial.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, selon une personne au fait de la décision du personnel de la SEC. Cette personne m'a dit qu'avec ces changements, la Division of Corporation Finance de la SEC a essayé de trouver un équilibre délicat entre la protection des droits des actionnaires et des entreprises, et le temps du personnel.

Nouvelles des entreprises

Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet GOOGL.O , a déclaré dans une interview à la BBC qu'aucune entreprise ne serait à l'abri d'un éventuel éclatement de la bulle de l'IA, mais il a qualifié la vague actuelle d'investissements dans le secteur de "moment extraordinaire" Il a également évoqué les besoins énergétiques "immenses" de l'IA et a déclaré que l'entreprise retarderait ses objectifs de consommation nette zéro.

Pour mettre fin à une action en justice selon laquelle elle aurait induit les consommateurs en erreur, Tyson Foods TSN.N cessera d'affirmer, entre autres, qu'elle atteindra des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050 et cessera de commercialiser sa viande de bœuf comme étant respectueuse du climat.

Dans une grande victoire pour le fabricant de voitures électriques Tesla TSLA.O , un juge de l'État de Californie a décidé que les travailleurs noirs des usines ne pouvaient pas intenter de procès pour harcèlement racial présumé en tant que classe.

Sur mon radar

Le soutien des actionnaires aux rémunérations des dirigeants s'est légèrement atténué cette année, selon une récente étude sur les rémunérations des directeur général du Conference Board et d'ESGAUGE. Parmi les sociétés de l'indice Russell 3000, quelque 197 ont obtenu cette année l'approbation de leur rémunération avec le soutien de seulement 50 à 70 % des votes des actionnaires, contre 110 sociétés qui se situaient dans cette fourchette l'année dernière.

Les crédits durables de réduction des émissions de carbone sont devenus près de quatre fois plus chers que les crédits liés à des projets de préservation des forêts, ont rapporté mes collègues, reflétant une pénurie d'offre due à l'IA qui pourrait stimuler de nouveaux investissements sur le marché, dont le besoin se fait cruellement sentir.

Surveillez le procès intenté à Google par l'influenceur conservateur Robby Starbuck devant le tribunal de l'État du Delaware, qui affirme que les systèmes d'intelligence artificielle de l'entreprise l'ont diffamé en lui attribuant de fausses épithètes . Le géant de la technologie affirme que Starbuck a mal utilisé ses outils d'intelligence artificielle et que le procès ne nomme personne qui a été induit en erreur.