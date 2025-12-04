REUTERS SUIVANT-Les directeurs généraux considèrent que les jeunes consommateurs sont le moteur de la croissance dans un contexte de tarifs douaniers et d'évolution de l'IA

Les jeunes acheteurs contribuent à la croissance de certains produits de consommation tels que les couches Honest Co et les sacs à main Kate Spade malgré les prix plus élevés dus aux tarifs douaniers et à d'autres pressions économiques, tandis que l'intelligence artificielle stimule l'efficacité et les marges, ont déclaré plusieurs directeurs généraux jeudi.

S'exprimant lors de la conférence Reuters NEXT à New York, le codirecteur général de Warby Parker WRBY.N , Neil Blumenthal, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le fabricant de lunettes termine l'année 2025 plus rentable que prévu, tandis que la directrice générale de Tapestry TPR.N , Joanne Crevoiserat, a déclaré que le fabricant de sacs à main Coach enregistrait une croissance dans tous les segments de revenus et dans la classe moyenne en Chine.

"Les jeunes consommateurs remettent peut-être à plus tard des moments de la vie comme le mariage ou l'achat d'une maison, qu'ils considèrent comme irréalisables, mais ils participent quand même", a déclaré Mme Crevoiserat, ajoutant que l'un des sacs Kate Spade de la société gagne en popularité auprès des jeunes consommateurs.

La directrice générale de The Honest Company HNST.O , Carla Vernón, a déclaré qu'à la lumière des politiques tarifaires de l'administration Trump, elle a mis en place une équipe de "tacleurs de tarifs" visant à assurer la croissance sans stratégie de prix extrême pour aider à atténuer les problèmes de coûts.

Les acheteurs de couches, de lingettes et de produits capillaires haut de gamme de Honest ont opté pour des tailles plus petites, mais n'ont pas acheté moins d'unités, a déclaré Mme Vernón.

"Le taux de croissance a été quelque peu modéré", a déclaré Mme Vernón.

Les entreprises de produits de consommation ont vu la demande s'affaiblir car les acheteurs, en particulier aux États-Unis, craignent un retournement de l'économie.

M. Blumenthal a déclaré que Warby Parker avait recruté de manière agressive pour ses magasins américains, en particulier des ophtalmologistes. L'investissement de l'entreprise dans l'intelligence artificielle permet aux médecins de passer plus de temps avec les patients, plutôt que de s'occuper de tâches administratives, a-t-il dit.

Coach se prépare également à embaucher des employés natifs de l'intelligence artificielle - ce que l'on appelle la génération Alpha - à mesure qu'ils entrent sur le marché du travail, a déclaré Mme Crevoiserat.

