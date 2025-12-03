REUTERS SUIVANT-Le directeur technique de Blackstone déclare que les fuites de données l'empêchent de dormir

Le directeur technique de Blackstone BX.N est de plus en plus préoccupé par les fuites de données et les plateformes qui peuvent aider à gérer la sécurité, a-t-il déclaré lors de la conférence Reuters NEXT qui s'est tenue à New York mercredi.

Lors d'un entretien, John Stecher s'est vu demander ce qui le tenait éveillé la nuit.

"Je trouve qu'à mesure que la vitesse d'échange des informations continue de croître, on finit par avoir des fuites de données plus importantes", a déclaré M. Stecher. "C'est ce qui me tient vraiment éveillé la nuit: quelles sont les plates-formes que vous devez acheter et exploiter pour vous assurer que vos clients sont en sécurité."

