 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 104,00
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

REUTERS SUIVANT-Le directeur technique de Blackstone déclare que les fuites de données l'empêchent de dormir
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 18:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur technique de Blackstone BX.N est de plus en plus préoccupé par les fuites de données et les plateformes qui peuvent aider à gérer la sécurité, a-t-il déclaré lors de la conférence Reuters NEXT qui s'est tenue à New York mercredi.

Lors d'un entretien, John Stecher s'est vu demander ce qui le tenait éveillé la nuit.

"Je trouve qu'à mesure que la vitesse d'échange des informations continue de croître, on finit par avoir des fuites de données plus importantes", a déclaré M. Stecher. "C'est ce qui me tient vraiment éveillé la nuit: quelles sont les plates-formes que vous devez acheter et exploiter pour vous assurer que vos clients sont en sécurité."

Regardez la retransmission en direct de la scène mondiale ici et lisez l'intégralité de la couverture ici .

Valeurs associées

BLACKSTONE
151,015 USD NYSE +2,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank