REUTERS SUIVANT-La croissance de la Syrie s'accélère avec l'allègement des sanctions et le retour des réfugiés, selon le chef de la banque centrale

Le chef de la banque centrale syrienne déclare que l'économie croît plus vite que l'estimation de 1 % de la Banque mondiale

L'abrogation des sanctions "Caesar" par les États-Unis favorisera les relations avec les banques correspondantes, selon M. Husrieh

La Syrie va lancer une nouvelle monnaie en huit dénominations et supprimer deux zéros

La banque centrale va mettre fin à sept décennies de financement du déficit public, mettre fin au financement du déficit par la banque centrale

(Ajout de détails sur les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent, sixième paragraphe) par David Lawder, Susan Heavey et Dan Burns

L'économie syrienne croît beaucoup plus rapidement que l'estimation de 1 % de la Banque mondiale pour 2025, car les réfugiés reviennent après la fin d'une guerre civile de 14 ans, ce qui alimente les plans pour la relance de la monnaie du pays et les efforts pour construire un nouveau centre financier au Moyen-Orient, a déclaré jeudi le gouverneur de la banque centrale AbdulKader Husrieh.

S'exprimant par liaison vidéo lors de la conférence Reuters NEXT à New York, M. Husrieh a également déclaré qu'il se félicitait d'un accord avec Visa V.N pour établir des systèmes de paiement numérique et a ajouté que le pays travaillait avec le Fonds monétaire international pour développer des méthodes permettant de mesurer avec précision les données économiques afin de refléter la résurgence. Le chef de la banque centrale syrienne, qui contribue à guider la réintégration du pays déchiré par la guerre dans l'économie mondiale après la chute du régime de Bachar al-Assad il y a environ un an, a qualifié de "miracle" l'abrogation d'un grand nombre de sanctions américaines à l'encontre de la Syrie

Le 10 novembre, le Trésor américain a annoncé une prolongation de 180 jours de la suspension des sanctions dites "César" contre la Syrie; la levée totale de ces sanctions doit être approuvée par le Congrès américain. M. Husrieh a déclaré que, sur la base de discussions avec des législateurs américains, il s'attendait à ce que les sanctions soient abrogées d'ici à la fin de 2025, mettant ainsi fin au "dernier épisode des sanctions"

"Une fois que cela se produira, nos banques correspondantes potentielles seront rassurées quant à la possibilité de traiter avec la Syrie", a-t-il déclaré.

M. Husrieha également déclaré que la Syrie travaillait à la révision des réglementations visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qui, selon lui, offrirait des garanties supplémentaires aux prêteurs internationaux. La banque centrale syrienne a récemment organisé des ateliers avec des banques des États-Unis, de Turquie, de Jordanie et d'Australie pour discuter de la diligence raisonnable dans l'examen des transactions, a-t-il ajouté.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE

En juillet, la Banque mondiale a estimé que le produit intérieur brut de la Syrie connaîtrait une croissance modeste de 1 % en 2025, après une contraction de 1,5 % en 2024, dans un contexte de problèmes de sécurité, de contraintes de liquidités et de suspension de l'aide étrangère.

"Je ne pense pas que cela reflète la réalité de l'économie syrienne, car nous avons 1,5 million de réfugiés qui reviennent. Il suffit de calculer le minimum que ce retour des réfugiés pourrait ajouter au PIB", a déclaré M. Husrieh.

Il a reconnu que la Syrie ne disposait pas de données économiques fiables, mais il a indiqué que l'inflation était en baisse et que le renforcement du taux directeur de la livre syrienne était un indicateur de la performance de l'économie.

NOUVELLE MONNAIE, HUIT DÉNOMINATIONS

M. Husrieh a déclaré que la Syrie se préparait à lancer une nouvelle monnaie en huit coupures et a confirmé son intention de supprimer les deux zéros de ces coupures afin de restaurer la confiance dans la livre sterling SYP= , qui était cotée à 11 057 pour un dollar sur le LSEG Workspace jeudi.

Il a déclaré que la Syrie mettrait fin à sept décennies de financement par la banque centrale des déficits budgétaires de son gouvernement, et rétablirait la confiance dans les finances publiques et la gestion de la banque centrale.

"La nouvelle monnaie sera un signal et un symbole de cette libération financière", a déclaré M. Husrieh. Il a également salué le nouvel accord avec Visa annoncé jeudi pour développer un écosystème de paiements numériques qui incitera l'entreprise à revenir en Syrie.

"Nous sommes heureux de travailler avec Visa et Mastercard", a déclaré M. Husrieh, ajoutant que des représentants du pays ont tenu d'autres réunions avec Visa jeudi au sujet du partenariat.

"Nous travaillons à la mise en place d'un système de paiement complet avec des partenaires internationaux, car notre objectif est de faire de la Syrie une plaque tournante - une plaque tournante financière - pour le Levant

