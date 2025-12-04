REUTERS SUIVANT-Estée Lauder stimule la croissance avec de nouvelles marques et une orientation mondiale

Le fabricant mondial de cosmétiques Estée Lauder Companies EL.N se concentre sur l'expansion de sa part de marché et l'augmentation de ses ventes en développant de nouvelles marques, en ciblant des acheteurs plus jeunes dans le monde entier et en personnalisant les produits pour répondre aux besoins des consommateurs à travers les cultures, a déclaré son directeur général jeudi.

Stéphane de La Faverie, directeur général d'Estée Lauder, s'exprimant lors de la conférence Reuters NEXT à New York, a déclaré que la société mère de la marque Tom Ford considérait la classe moyenne qui émerge au niveau mondial comme un marché clé d'ici 2030.

La société, qui est en plein redressement, cherche également à rééquilibrer sa croissance en se tournant vers les Amériques et les marchés émergents, mais pas au détriment de la Chine, dont les consommateurs ont hésité à dépenser ces dernières années, a-t-il ajouté.

Estee Lauder se concentre sur la "pertinence locale", a déclaré La Faverie, ajoutant que la société a pris des participations minoritaires dans des marques de produits de beauté chinoises, mexicaines et indiennes.

"Estee Lauder, Clinique, Mac, leur logo est le même partout, mais la façon dont nous nous activons en Europe, en Chine, en Inde, est différente," a-t-il déclaré.

La marque de soins de la peau The Ordinary d'Estee Lauder, dont les produits vont de 9 à 34 dollars, a gagné en popularité auprès des acheteurs de la génération Z, dont le pouvoir d'achat augmente. Les parfums d'Estee Lauder, issus d'autres marques héritées du passé comme Tom Ford, peuvent atteindre 255 dollars pour un flacon de 30 millilitres.

La Faverie a pris la direction de la société au début de l'année, et l'action a grimpé d'environ 37 % depuis.

Sa marque Tom Ford, un label de mode qu'elle a acquis en 2023 dans le cadre de sa plus grosse opération à ce jour, a connu une forte croissance au cours des derniers trimestres, a-t-il déclaré.

"Elle trouve ses marques en Europe et en Asie grâce aux parfums et au maquillage", a-t-il déclaré.

Aux États-Unis, qui se trouvent au cœur de la période clé des achats de fin d'année, les consommateurs ont fait preuve de résilience, même au cours des derniers jours, a déclaré La Faverie.

"Cette saison, nous l'appelons le Super Bowl de la beauté", a déclaré La Faverie, expliquant qu'elle commence avec Diwali en Inde, à l'automne.

