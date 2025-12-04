 Aller au contenu principal
REUTERS SUIVANT-Estée Lauder stimule la croissance avec de nouvelles marques et une orientation mondiale
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 20:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arriana McLymore, Jessica DiNapoli et Susan Heavey

Le fabricant mondial de cosmétiques Estée Lauder Companies EL.N se concentre sur l'expansion de sa part de marché et la croissance de ses ventes en développant de nouvelles marques, en se concentrant sur les jeunes consommateurs dans le monde entier et en personnalisant les produits pour répondre aux besoins des consommateurs à travers les cultures, a déclaré son directeur général lors de la conférence Reuters NEXT jeudi.

Stéphane de La Faverie, président-directeur général d'Estée Lauder, a déclaré que la société mère de la marque Tom Ford considérait la classe moyenne émergente comme un marché clé d'ici 2030. Elle cherche également à rééquilibrer sa croissance en se tournant vers les Amériques et les marchés émergents, mais pas au détriment de la Chine, a-t-il ajouté.

Regardez la retransmission en direct de la scène mondiale ici et lisez l'intégralité de la couverture ici .

