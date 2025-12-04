 Aller au contenu principal
REUTERS NEXT - Le directeur général de SAP exhorte l'Europe à s'unir et à assouplir les règles en matière d'IA pour rester compétitive
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kritika Lamba et Krystal Hu

L'Europe a besoin d'un marché plus unifié et d'une réglementation plus légère pour rester compétitive dans le domaine de l'intelligence artificielle, alors que les États-Unis et la Chine accélèrent les investissements et le déploiement, a déclaré Christian Klein, directeur général de SAP, jeudi.

S'exprimant lors de la conférence Reuters NEXT à New York, Christian Klein a déclaré que l'Europe était "plus importante que jamais" dans un environnement géopolitique en évolution rapide, mais qu'elle "se nuit à elle-même... réglementant là où rien n'a besoin d'être réglementé."

"Nous avons besoin de plus d'Europe, mais nous avons besoin d'une Europe unie. Nous avons besoin de beaucoup moins de réglementation", a-t-il déclaré, affirmant que l'IA en phase de démarrage a besoin d'une marge de manœuvre pour se développer avant que l'Union ne codifie des régimes de conformité stricts.

Au-delà de la réglementation, Christian Klein a déclaré que l'Europe devrait jouer sur ses forces plutôt que d'essayer de reproduire les stratégies américaines ou chinoises.

"Nous avons de grands talents à Munich, à Paris et en Europe de l'Est. Nous avons des industries fortes - l'automobile, la fabrication - mais elles sont soumises à une pression énorme en raison des coûts élevés de l'énergie et de la main-d'œuvre", a-t-il déclaré. "L'Europe devrait se concentrer sur les cas d'utilisation verticaux pour lesquels nous disposons d'une expertise et de données, et ne pas se contenter de construire davantage de centres de données."

Les commentaires de Christian Klein interviennent alors que Bruxelles révise le déploiement de la loi historique de l'UE sur l'intelligence artificielle. En novembre, la Commission européenne a proposé un "Digital Omnibus" pour rationaliser les lois sur la technologie et retarder l'application des règles les plus strictes et à haut risque de la loi à décembre 2027, initialement prévue pour août 2026.

Ces règles concernent des utilisations sensibles telles que l'identification biométrique, les demandes d'emploi, les services de santé et l'application de la loi. Le paquet cherche également à simplifier le consentement en matière de cookies et à mettre à jour le GDPR pour permettre à des entreprises telles que Google, Meta et OpenAI d'utiliser certaines données personnelles pour l'entraînement à l'IA avec de nouvelles garanties.

Regardez la retransmission en direct de la scène mondiale ici et lisez l'intégralité de la couverture ici .

