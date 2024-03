Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, répondant à l'appel du pape François à faire preuve du "courage du drapeau blanc" et à négocier la fin de la guerre avec la Russie, a déclaré dimanche que Kyiv ne capitulerait jamais et a demandé au Vatican d'accorder une attention particulière à son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. PORTUGAL-ELECTION/ Le centre-droit devrait remporter les élections au Portugal, tandis que l'extrême-droite monte en flèche LISBONNE, 10 mars HON.O demandera à la plus haute cour du Canada d'entendre une affaire de prix de moteur impliquant le fabricant d'avions d'affaires Bombardier BBDb.TO qui soulève des problèmes de confidentialité parmi les rivaux, selon une déclaration de l'entreprise et des sources de l'industrie. 11 mars USA-PIPELINE/CARBON (FOCUS) FOCUS- La société américaine de pipeline de carbone s'est engagée à ne pas récupérer de pétrole, mais les foreurs de Bakken s'y attendent Summit Carbon Solutions, qui tente de construire le plus grand projet de capture du carbone aux États-Unis, s'est engagé publiquement à ce que son projet ne soit pas utilisé par l'industrie du forage pour la récupération assistée du pétrole, qui consiste à pomper le gaz dans les gisements pour augmenter la production. Ce message vise à limiter l'opposition environnementale à ce projet de 5,5 milliards de dollars. Mais la société a un message différent pour le secteur pétrolier du Dakota du Nord, selon un examen américain des documents réglementaires et des enregistrements de réunions locales: si vous voulez utiliser notre projet pour augmenter la production de vos gisements, vous n'avez qu'à faire le chèque. 11 Mar 02:00 ET / 06:00 GMT TECH-AI/EMBAUCHE (PIX) La guerre des talents en matière d'IA s'intensifie en Europe La guerre des talents en intelligence artificielle (AI) s'intensifie en Europe, alors qu'un afflux de startups américaines bien financées s'étend de l'autre côté de l'Atlantique, mettant à rude épreuve un marché de l'emploi déjà tendu. 11 Mar 02:00 ET / 06:00 GMT NIGERIA-ECONOMY/ (PIX) (TV) Les réformes aggravent la crise du coût de la vie au Nigeria Blessing Joseph a tissé des sacs, des sandales et des bijoux, gagnant suffisamment d'argent pour nourrir son fils et l'envoyer à l'école. Mais depuis novembre, les temps sont durs: les clients ont cessé de venir et elle et son fils se couchent régulièrement le ventre vide. Elle fait partie des millions d'habitants de la plus grande économie d'Afrique, aux prises avec la pire crise du coût de la vie depuis des décennies, qui s'est aggravée depuis que le président Bola Tinubu a introduit des réformes économiques audacieuses mais impopulaires après son entrée en fonction en mai dernier. 11 Mar 03:00 ET / 07:00 GMT USA-FED/LENDING L'effort d'urgence de la Fed met fin aux prêts, alors que les regards se tournent vers le guichet d'escompte L'équipe de la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait décidé de mettre en place un système de gestion de l'information et de la communication (GIS). 11 Mar 06:00 ET / 10:00 GMT USA-FED/ECONOMY Les projections de la Fed montreront si les perspectives de réduction des taux restent intactes grâce à des données solides Personne ne s'attend à ce que la Réserve fédérale modifie ses taux d'intérêt lors de la réunion de la semaine prochaine, mais la question de savoir si les responsables maintiendront leurs perspectives de réduction des taux est plus ouverte, car l'économie continue de dépasser les attentes. 11 Mar 06:00 ET / 10:00 GMT POLITIQUE / AFFAIRES INTERNATIONALES ITALIE-ÉLECTION/ABRUZZES Le Premier ministre italien Giorgia Meloni confronté à un nouveau test électoral dans la région des Abruzzes Le Premier ministre italien Giorgia Meloni, dont la coalition a perdu le contrôle de la Sardaigne le mois dernier, est confronté à un nouveau test électoral dans les Abruzzes. Si son alliance perd le pouvoir dans cette petite région centrale, cela signifiera que sa longue lune de miel avec les électeurs italiens est terminée, à quelques mois d'importantes élections européennes 11 mars RUSSIA-ELECTION/ EXPLAINER- L'élection présidentielle russe: qui, quoi et quand? Du 15 au 17 mars, la Russie organise une élection présidentielle que le président Vladimir Poutine est certain de remporter, donnant ainsi au chef du Kremlin le plus ancien depuis Josef Staline un nouveau mandat de six ans au pouvoir. Comment cela se passera-t-il? 11 mars USA-ELECTION/BIDEN (PIX) Joe Biden fait campagne dans le New Hampshire Le président américain Joe Biden se rend à Manchester, dans le New Hampshire, pour parler d'économie et participer à un événement de campagne. 11 mars USA-TRUMP/NEW YORK-CIVIL (TV) Le procureur général de New York doit répondre à la demande de Trump de suspendre un jugement de 454,2 millions de dollars Le procureur général de New York doit répondre d'ici le 11 mars à la demande de Donald Trump de suspendre un jugement civil de fraude de 454,2 millions de dollars prononcé à son encontre pour avoir surestimé son patrimoine et la valeur de ses biens immobiliers afin de tromper les prêteurs. Un juge de la division d'appel a rejeté la demande de suspension d'urgence de M. Trump le 28 février, mais cette demande doit encore être examinée par un panel de trois juges. En l'absence de sursis, Donald Trump devra rapidement trouver l'argent nécessaire ou déposer une caution pour éviter que les autorités new-yorkaises ne saisissent ses biens pendant qu'il fait appel. 11 mars CHINE-PARLEMENT/ (PIX) (TV) La réunion parlementaire annuelle de la Chine s'achève à Pékin Des délégués venus de toute la Chine assistent à la séance de clôture du Congrès national du peuple (NPC) au Grand Hall du peuple à Pékin. Pour la première fois en trente ans, le premier ministre chinois Li Qiang ne tiendra pas de conférence de presse après la clôture de la réunion parlementaire annuelle de cette année. 11 Mar 03:00 ET / 07:00 GMT USA-ELECTION/GEORGIA-BLACK VOTERS (TV) L'enthousiasme des électeurs noirs qui ont contribué à la victoire de Joe Biden en Géorgie en 2020 s'estompe Les campagnes électorales massives soutenues par Stacey Abrams et d'autres organisateurs noirs en Géorgie ont permis au président américain Joe Biden de remporter l'État en 2020, et au Sénat d'être élu par les démocrates. Quatre ans plus tard, la force de Joe Biden auprès des électeurs et des militants noirs est moins certaine, car le coût de la vie plus élevé et l'engagement des démocrates en faveur du droit de vote sont remis en question. 11 Mar 06:00 ET / 10:00 GMT NATO-NORDICS/SWEDEN (PIX) (TV) Cérémonie de lever du drapeau à l'occasion de l'adhésion de la Suède à l'Otan Cérémonie de lever du drapeau au siège de l'Otan à la suite de l'adhésion de la Suède à l'Alliance. 11 Mar 06:00 ET / 10:00 GMT SENEGAL-ELECTION/VOTE FACTBOX - Comment le Sénégal élit-il son président? Une boîte à outils sur la façon dont le Sénégal élit son président 11 Mar 06:30 ET / 10:30 GMT CRIME / DROIT / JUSTICE USA-TRUMP/NEW YORK L'élection du président de la République du Sénégal a été marquée par l'élection d'un nouveau président de la République du Sénégal L'équipe de l'Université du Québec à Rimouski (UQAM) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait se rendre à l'Université du Québec à Rimouski (UQAM) pour y rencontrer des représentants de l'Université du Québec à Rimouski (UQAM) et de l'Université du Québec à Rimouski (UQAM). 11 mars USA-POLITICS/MENENDEZ (PIX) Le sénateur américain Menendez comparaît pour un nouvel acte d'accusation Le sénateur américain Bob Menendez va comparaître pour un nouvel acte d'accusation de 18 chefs d'accusation qui ajoute des accusations d'obstruction à celles de corruption dont le démocrate du New Jersey faisait déjà l'objet. L'épouse de M. Menendez, Nadine, et deux autres accusés comparaîtront également. La procédure se déroule au tribunal fédéral de Manhattan. 11 Mar 11:00 ET / 15:00 GMT