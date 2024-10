REUTERS NEWS PROGRAMME A 6 a.m SGT / 6 p.m. ET

20 octobre - Voici les principaux sujets et les plans de couverture à venir pour le service de texte de Reuters à partir de 6 heures SGT / 18heures ET. Pour un calendrier complet des nouvelles et des événements, consultez notre calendrier éditorial sur Reuters Connect .

TOP STORIES

MONDIAL

ISRAEL-PALESTINE/

Des Libanais fuient les frappes israéliennes contre le bras financier du Hezbollah

BEYROUTH/CAIRO (Reuters)- Des centaines d'habitants de Beyrouth ont fui leur domicile dimanche en fin de journée après qu'Israël eut annoncé qu'il préparait des attaques contre des sites liés aux opérations financières du Hezbollah libanais dans les heures à venir et demandé à la population de quitter ces zones immédiatement.

ISRAEL-PALESTINE-USA-INTELLIGENCE/

Les États-Unis enquêtent sur une fuite de renseignements concernant les plans d'attaque d'Israël contre l'Iran

Les États-Unis enquêtent sur la fuite de deux documents de renseignement hautement confidentiels décrivant les préparatifs d'Israël en vue d'une attaque de représailles contre l'Iran, a déclaré dimanche le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson.

USA-ELECTION/

Trump distribue des frites en Pennsylvanie, Harris visite les églises de Géorgie dans le cadre de ses appels à l'élection présidentielle

ATLANTA/PHILADELPHIE (Reuters)- A un peu plus de deux semaines de l'élection présidentielle américaine, la démocrate Kamala Harris a visité deux églises dimanche, tandis que son rival républicain, Donald Trump, s'est rendu dans un autre type de temple américain: un McDonald's.

USA-ELECTION-MUSK/

Les paiements quotidiens d'un million de dollars d'Elon Musk lors d'un rassemblement de Trump font l'objet d'un examen juridique

HARRISBURG, Pennsylvanie (Reuters)- Le milliardaire Elon Musk a promis samedi de distribuer un million de dollars chaque jour jusqu'à l'élection de novembre à toute personne signant sa pétition en ligne, le premier prix étant remis lors d'un événement du PAC soutenant le républicain Donald Trump, ce qui soulève des questions sur la légalité des paiements.

AFFAIRES

BOEING-DEFENCE-M-A/

Boeing vend une petite unité de surveillance de défense à Thales

L'entreprise Boeing a conclu un accord ce mois-ci pour vendre une petite filiale de défense qui fabrique des équipements de surveillance pour l'armée américaine, a déclaré la société dimanche, alors que le constructeur d'avions cherche à consolider ses finances en difficulté.

SANOFI-FR-CONSUMER-HEALTH/

Sanofi vend 51% de sa participation dans Opella à CD&R, 1% à BPI

PARIS (Reuters)- La France va prendre une participation dans Opella de Sanofi par l'intermédiaire de la Banque publique d'investissement (BPI), a déclaré dimanche le ministre des Finances Antoine Armand, confirmant une information du Figaro selon laquelle le fonds d'investissement américain Clayton Dubilier & Rice (CD&R) va prendre une participation de 51% dans la société qui fabrique l'un des analgésiques les plus vendus en France, le Doliprane.

DIVERTISSEMENT

PEOPLE-LIAM-PAYNE-ZAYN-MALIK/

Zayn Malik reporte les dates de sa tournée américaine après la mort de Liam Payne, son compagnon des One Direction

Le chanteur britanniqueZayn Malik a annoncé samedi qu'il reportait la partie américaine de sa tournée "Stairway to the Sky" après le décès de son ancien coéquipier des One Direction, Liam Payne, survenu en début de semaine.

MONCLER-CHINA/

Moncler organise un événement Genius étoilé à Shanghai

SHANGHAI (Reuters)- Le fabricant de vêtements de luxe Moncler a présenté samedi ses dernières collaborations avec des célébrités dans une série de pavillons construits à l'intérieur d'un ancien chantier naval dans le centre de Shanghai, alors qu'il cherche à se défaire du malaise mondial du secteur.

SPORTS

FOOTBALL-NFL-JAC-NEP/

Football-NFL-Maye promet, mais les Patriots perdent à nouveau

LONDRES (Reuters)- Le quarterback débutant des New England Patriots, Drake Maye, n'a pu empêcher son équipe de sombrer dans une sixième défaite consécutive au stade Wembley de Londres, dimanche, mais il a au moins donné un ENQUÊTE d'un avenir meilleur pour sa deuxième titularisation seulement en NFL.

SOCCER-ENGLAND-LIV-CHE-REPORT/

Football-Liverpool passe le test de Chelsea grâce à un but de Jones

LIVERPOOL, Angleterre (Reuters)- Liverpool a passé son plus grand test de la saison jusqu'à présent grâce au but de Curtis Jones qui a permis à l'équipe de s'imposer 2-1 à domicile face à Chelsea et de rester en tête de la Premier League, dimanche.

À VENIR

POLITIQUE / AFFAIRES INTERNATIONALES

USA-ELECTION/TRUMP (PIX) (TV)

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump fait campagne en Pennsylvanie

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump fait campagne à Lancaster, en Pennsylvanie.

20 Oct 21:00 ET

TURQUIE-UKRAINE/

Le ministre turc des Affaires étrangères s'entretient avec son homologue ukrainien

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s'entretient avec son homologue ukrainien, Andriy Sibiha, qui effectue sa première visite officielle en Turquie. Il s'agit de la première visite d'un ministre ukrainien des affaires étrangères en Turquie depuis décembre 2020.

21 Oct

INDONÉSIE-POLITIQUE/INAUGURATION (TV)

Le nouveau président indonésien Prabowo inaugure son cabinet

Le nouveau président indonésien Prabowo Subianto inaugure son cabinet ministériel.

21 Oct

RUSSIA-UAE/ (PIX) (TV)

Poutine accueille le président des Émirats arabes unis à Moscou avant le sommet des BRICS

Le président Vladimir Poutine accueille le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, pour des entretiens à Moscou avant le sommet des BRICS en Russie

21 Oct

USA-ELECTION/TRUMP (PIX) (TV)

Trump fait campagne en Caroline du Nord

Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, fera une série d'arrêts en Caroline du Nord lundi:

Une visite à Asheville pour voir les dégâts causés par l'ouragan et faire des remarques à la presse (noon), un rassemblement à Greenville (3 pm ET) et un événement religieux à Concord (6:30 pm ET).

21 Oct

TAIWAN-DIPLOMATIE/

Le ministre taïwanais des affaires étrangères répond aux questions des législateurs au parlement

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-lung, répond aux questions des parlementaires.

21 Oct 01:00 ET

ENVIRONNEMENT-COP16/PROGRÈS

ANALYSE - Le monde est à la traîne sur les objectifs 2030 en matière de nature à l'approche des négociations de la COP16 de l'ONU

En 2022, le monde a conclu l'accord le plus ambitieux de son histoire pour mettre un terme à la destruction de la nature d'ici à la fin de la décennie.

Deux ans plus tard, les pays sont déjà en retard sur leurs objectifs.

21 Oct 06:00 ET

USA-DAYLIGHT/ (PIX)

ENCADRE - Qu'est-ce que l'heure d'été aux États-Unis et quand les horloges changent-elles?

L'heure d'été, une pratique qui concerne près de 400 millions de personnes en Amérique du Nord, est à nouveau sous les feux de la rampe alors que les débats sur sa nécessité se poursuivent.

Ce rituel biannuel qui consiste à avancer les horloges au printemps et à les reculer en automne est ancré dans la vie des Américains, des Canadiens et des Cubains depuis plus d'un siècle.

Toutefois, de récentes propositions législatives et l'évolution des sentiments du public incitent à réévaluer sa pertinence dans la société d'aujourd'hui.

21 Oct 10:00 ET

USA-ÉLECTION/SENAT-NEBRASKA

Dan Osborn, indépendant du Nebraska, pourrait secouer le Sénat américain

La candidature indépendante de Dan Osborn, ancien dirigeant syndical, au Sénat américain dans le Nebraska, un État profondément républicain, a fait preuve d'une force inattendue. S'il remporte une victoire inattendue, ce vétéran de la marine pourrait devenir un joker pour Washington l'année prochaine.

21 Oct 10:00 ET

ALLEMAGNE-BALTIQUE-MER/NATO

L'Allemagne met en place un nouveau QG multinational pour la mer Baltique, dans un contexte de tensions croissantes avec Moscou

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, prononce un discours à Rostock, où l'Allemagne met en place un nouveau quartier général multinational pour la mer Baltique 21 Oct 10:30 ET

SCIENCE / TECHNOLOGIE

DENMARK-PIGS/AI

Des chercheurs danois décodent le langage des porcs grâce à l'intelligence artificielle

Des chercheurs de l'université de Copenhague ont mis au point, grâce à l'intelligence artificielle, une méthode permettant de décoder les grognements et les cris des porcs, ce qui, selon eux, pourrait contribuer à améliorer le bien-être des animaux.

21 Oct

SANTÉ-USA/CAMURUS

Décision de la FDA concernant le médicament de Camurus contre les troubles hormonaux

La Food and Drug Administration américaine devrait prendre une décision sur l'oclaiz, le médicament de Camurus contre l'acromégalie, la semaine prochaine. Les investisseurs se concentreront sur l'approbation ou non du médicament et sur les attentes en matière de prix et de ventes.

21 octobre

ENVIRONNEMENT-COP16/AGENDA

ENCADRE - Quel est l'ordre du jour du sommet sur la nature de la COP16 en Colombie?

Le sommet des Nations unies sur la biodiversité COP16 débute lundi dans la ville colombienne de Cali. Voici les principaux points à l'ordre du jour.

21 Oct

SPORTS

BASKETBALL-NBA/PREVIEW

NBA - Les Celtics sont favoris pour remporter une nouvelle fois le titre de champion, alors que la nouvelle saison de la NBA débute

Les Celtics de Boston visent un 19e titre NBA tandis que les Mavericks de Dallas, les Nuggets de Denver et les Timberwolves du Minnesota sont parmi les équipes qui cherchent à renverser les champions en titre au début de la saison NBA.

21 Oct

AFFAIRES / ÉCONOMIE

USA-FARMERS/STORAGE

Le rythme effréné des récoltes aux États-Unis met les agriculteurs à rude épreuve et réduit les capacités de stockage

Alors que le temps sec persiste dans la Corn Belt américaine, les agriculteurs récoltent l'une des plus grosses récoltes de maïs et de soja de l'histoire au rythme le plus rapide depuis des années, mettant à rude épreuve la capacité de stockage des céréales ainsi que leurs capacités physiques.

21 octobre

REUTERS EVENTS-CONFERENCE/AUTOS

Conférence Reuters Events sur l'automobile

Reuters Events Automotive USA se tiendra à Detroit. Parmi les intervenants prévus figurent la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, et des dirigeants de BMW, Scout Motors, Bosch, Lucid, Nvidia, Continental, Hyundai, Stellantis, Mercedes et CARB.

21 octobre

MALAISIE-ÉCONOMIE/PIB

La Malaisie publie des estimations préliminaires du PIB trimestriel La Malaisie publie des estimations préliminaires du PIB trimestriel.

21 Oct 04:00 ET

IMF-WORLDBANK/MEETING

Les chefs des finances se réunissent alors que la guerre, la Chine et l'élection américaine alimentent l'incertitude

Les chefs des finances mondiales se réunissent à Washington cette semaine dans l'une des périodes d'incertitude les plus intenses de mémoire d'homme, alors que les guerres font rage en Europe et au Moyen-Orient, que la Chine s'efforce de relancer son économie en difficulté et qu'un monde méfiant attend une élection présidentielle américaine à pile ou face qui aura des répercussions considérables sur le commerce et la coopération internationaux.

21 Oct 05:00 ET

IMF-BANQUE MONDIALE/ (PIX)

Les réunions du FMI et de la Banque mondiale sont assombries par les guerres, le ralentissement de la croissance et les élections américaines

Les responsables financiers mondiaux se préparent à se réunir à Washington dans un climat d'incertitude intense concernant les guerres au Moyen-Orient et en Europe, une économie chinoise en perte de vitesse et des inquiétudes quant à l'élection présidentielle américaine qui pourrait déclencher de nouvelles batailles commerciales et éroder la coopération multilatérale.

21 Oct 05:00 ET

CVS HEALTH-CEO/

Le nouveau directeur général de CVS peut-il relever le défi d'Aetna?

Les analystes de Wall Street et certains investisseurs se demandent si David Joyner, le nouveau directeur général de CVS Health CVS.N , a l'expérience nécessaire pour redresser l'entreprise d'assurance santé Aetna, qui se bat contre des coûts médicaux élevés.

21 Oct 06:00 ET

ALLEMAGNE-ÉCONOMIE/DIGITALISATION (TV)

Le chancelier allemand Scholz participe au sommet numérique du ministère des transports

Le chancelier allemand Olaf Scholz, le ministre de l'économie Robert Habeck et le ministre des transports Volker Wissing participent au sommet numérique de Francfort, organisé par le ministère des transports, pour discuter de la numérisation, de l'innovation et de la coopération internationale avec des entreprises et des experts.

21 Oct 07:00 ET

NIGERIA-PÉTROLE/

Le régulateur pétrolier nigérian rencontre les leaders de l'industrie à l'occasion de son anniversaire

Le régulateur pétrolier du Nigeria marque le troisième anniversaire de la loi sur l'industrie pétrolière, où il devrait faire le point sur l'investissement et la production dans le secteur pétrolier.

Le régulateur pourrait également parler des accords de désinvestissement des majors pétrolières Shell et Exxon, qui attendent l'approbation de la vente des actifs du Delta du Niger à des investisseurs locaux. 21 Oct 09:00 ET

USA-FED/LOGAN

Le président de la Banque fédérale de réserve de Dallas, M. Logan, s'exprime lors d'un événement organisé par la SIFMA

Lorie Logan, présidente de la Federal Reserve Bank of Dallas, prend la parole et participe à une séance de questions-réponses avant la réunion annuelle 2024 de la SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association), à New York.

21 Oct 12:55 ET

CRIME / DROIT / JUSTICE

USA-CRIME/NEW YORK (PIX) (TV)

Le procès de l'ancien marine américain dans la mort par étouffement dans le métro s'ouvre à New York

Le procès de l'ancien marine américain Daniel Penny devrait débuter dans l'affaire de la mort par étouffement d'un homme noir dans le métro de New York en 2023.

21 Oct

USA-COURT/ (PIX)

La Cour suprême des États-Unis émet des ordonnances

La Cour suprême des États-Unis devrait rendre des ordonnances dans les appels en cours.

21 Oct 13:30 ET

USA-MEXICO/DRUGS (PIX)

Les fils d'El Chapo, Joaquin Guzman Lopez et Ovidio Guzman, comparaissent devant un tribunal américain

Ovidio Guzman, l'un des fils du trafiquant de drogue mexicain Joaquin "El Chapo" Guzman, qui a été arrêté, devrait comparaître devant le tribunal fédéral de Chicago pour des accusations liées à la drogue aux États-Unis le lundi (30 septembre) à 10 h 15.

Son frère Joaquin Guzman Lopez devrait également comparaître.

21 Oct 14:30 ET

ARTS / CULTURE / DIVERTISSEMENT

BRITAIN-ROYALS/AUSTRALIA (PIX) (TV)

Le roi Charles et la reine Camilla se rendent à Canberra lors de leur visite en Australie

Le roi Charles III et la reine Camilla assistent à des événements à Canberra lors de leur visite en Australie.

21 Oct

USA-ELECTION/CELEBRITIES (PIX) (TV)

Les stars d'Hollywood prennent la route pour inciter à voter pour Harris

L'actrice Jennifer Garner a lancé un avertissement à la foule de "Moms for Harris" réunie dans un salon de thé à Tucson, en Arizona: Il faut s'attendre à ce que d'autres stars d'Hollywood se rendent dans votre État pour parler de l'élection de novembre.

21 Oct 10:00 ET