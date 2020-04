Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réunion vendredi des ministres de l'Energie du G20-document Reuters • 07/04/2020 à 10:44









par Stephen Kalin RYAD, 7 avril (Reuters) - L'Arabie saoudite accueillera vendredi une réunion extraordinaire par visioconférence des ministres de l'Energie des pays du G20 "afin d'assurer la stabilité du marché de l'énergie", selon un document interne consulté par Reuters. Cette réunion, prévue à 12h00-14h20 GMT, sera précédée d'une téléconférence jeudi portant sur une réduction de la production de pétrole de l'Opep+, groupe informel réunissant les pays membres du cartel et d'autres grands producteurs, dont la Russie. Les cours du pétrole ont fortement chuté en raison de l'effondrement de la demande liée à l'impact du coronavirus et de l'échec le mois dernier d'un accord sur une réduction de la production de brut. La semaine dernière, le président américain Donald Trump a invité Ryad et Moscou à réduire leur production pour soutenir les cours alors que la pandémie continue de peser sur la demande et que les stocks s'accumulent. "Nous attendons avec impatience une discussion productive, alors que nous intensifions nos efforts en ces temps difficiles", indique le document interne de la réunion des ministres de l'Energie des pays du G20. La demande mondiale de pétrole a chuté d'environ 30%, soit environ 30 millions de barils par jour. Les principaux pays producteurs de pétrole devraient conclure un accord sur une réduction de la production de brut seulement si les Etats-Unis se joignent à cet effort, a appris Reuters lundi de trois sources au sein de l'Opep+. Les Etats-Unis n'ont pas participé aux précédentes baisses de la production et Washington ne s'est pas engagée à prendre part à un éventuel accord. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Pétrole-Un accord de l'Opep+ si les USA se joignent aux efforts-sces ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.