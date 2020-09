Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réunion lundi à Béthune avec la direction de Bridgestone Reuters • 18/09/2020 à 09:10









PARIS, 18 septembre (Reuters) - La direction de Bridgestone 5108.T sera représentée à la réunion organisée lundi à Béthune (Pas-de-Calais) au sujet du projet de fermeture de l'usine du fabricant de pneus japonais, a annoncé vendredi le porte-parole du gouvernement français. "J'ai eu ma collègue Agnès Pannier-Runacher (ministre délégué à l'Industrie, ndlr) qui est en charge du dossier (...) hier. Elle m'a confirmé que la réunion aurait lieu lundi et que Bridgestone serait présent", a déclaré Gabriel Attal au micro d'Europe 1. "On va tout faire pour trouver un avenir à ces salariés", a-t-il promis. La réunion aura lieu en présence d'Agnès Pannier-Runacher, d'Elisabeth Borne, ministre du Travail, de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, et des représentants syndicaux. Bridgestone a annoncé mercredi son intention de fermer l'usine de Béthune, qui emploie 863 personnes, ce qui a suscité l'indignation du gouvernement. (Jean-Philippe Lefief)

