Réunion de la Fed : la crédibilité de Powell est en jeu

Par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement, Carmignac

La fenêtre de tir de la Réserve Fédérale (Fed) pour procéder à une baisse de taux d'ici l'été se réduit au fil des publications économiques qui ne cessent de montrer que l'économie américaine se porte bien [1].

Ainsi, la crédibilité de M. Jerome Powell devrait être à nouveau remise en question cette semaine.

Ce dernier a tenté sa chance en décembre dernier quand il a signalé que le durcissement monétaire avait atteint son pic, cherchant à préserver la possibilité d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, et ainsi racheter sa faute de 2022 quand il avait qualifié l'inflation de transitoire. À moins que cela ne soit le seul moyen pour préserver l'autonomie de l'institution qu'il représente ou la neutralité de sa fonction[2]. Étant entendu qu'un atterrissage en douleur de l'économie américaine favoriserait la réélection de M. Trump qui à son tour favoriserait la théorie de l'exécutif unitaire qui tend à questionner l'indépendance des agences fédérales, Fed comprise.

Après le « bruit saisonnier » visant à justifier la force du marché de l'emploi en début d'année et un « obstacle sur la trajectoire » de désinflation pour passer outre la force de l'inflation en février/mars, le président de la FED va-t-il enfin reconnaître la persistance de l'inflation, même si cela signifie que le risque d'un atterrissage en douleur de l'économie est plus important ?

Dans tous les cas, la dépendance de la Fed aux publications économiques et le fait que tant Powell que Waller ont indiqué que les publications d'inflation devraient être en deçà de 0,25 % en glissement mensuel d'ici l'été avant de procéder à une baisse de taux - et nous en sommes encore bien loin [3] - tendent à indiquer que la Fed ne bougera pas ses taux de politique monétaire avant les élections.

La réunion de mercredi ne verra pas non plus de nouvelles publications des anticipations des membres de la Fed quant à la trajectoire de taux à venir ou bien de ses équipes quant aux projections de croissance et d'inflation. La principale inflexion attendue aura trait à l'évolution du bilan, le rythme de désengagement des obligations souveraines devrait être réduit de moitié (passant de $ 60 milliards à $ 30 milliards en rythme mensuel). Là aussi, après avoir déjà réduit son bilan de 1 500 milliards, la Fed devrait diminuer le rythme de normalisation de son bilan, craignant que cela n'ait un impact trop restrictif.

Quelles conséquences pour les investisseurs ?

Maintenant que les attentes relatives à la trajectoire de politique monétaire future sont largement revenues, les maturités 2 ans retrouvent une place dans une construction de portefeuilles, sur des niveaux proches de 5%. Avec moins de 5 baisses de taux anticipés sur les 24 mois à venir, il y a de la place pour voir les rendements des obligations américaines à 2 ans baisser, si l'on devait voir une déception sur le front de la croissance.

Si on trouve de la valeur sur les obligations de court terme, en revanche les maturités les plus longues demeurent vulnérables à des montants d'émissions obligataires toujours importantes et à la normalisation de la courbe des taux d'intérêt – dont l'inversion bat des records tant en termes d'ampleur que de durée.

[1] La demande intérieure sous-jacente croit à plus de 3%, l'inflation cœur également qui sur le premier trimestre progresse à un rythme de 3.5%, et le marché de l'emploi y est toujours vigoureux – il y a toujours deux fois plus d'emplois créés en moyenne chaque mois aux Etats-Unis que pendant la période pré-covid.

[2] https://www.wsj.com/economy/central-banking/trump-allies-federal-reserve-independence-54423c2f

[3] Le déflateur du PCE, indice d'inflation préféré de la FED, n'est pas sorti sous ce niveau depuis décembre dernier et la dernière publication était de 0.32%.