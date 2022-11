Retrouvez la 21e édition des Investor Awards de Boursorama

Pour associer plus largement les internautes qui ont participé à l'enquête, la cérémonie sera retransmise en direct à partir de 19h30 sur le site de Boursorama.com. (crédit : DR)

Ce soir, mardi 8 novembre, se tient la 21e édition des Investor Awards, une cérémonie organisée par Boursorama et destinée à mettre en valeur les bonnes pratiques des acteurs de la finance. La cérémonie sera retransmise en direct sur boursorama.com ce soir à partir de 19h30.

Depuis leurs débuts, les Investor Awards s'appuient sur une large enquête auprès des investisseurs professionnels et particuliers. Plus de 35.000 votes ont été recueillis cette année : 88% des votants sont des hommes et 12% des femmes.

Prix de la démocratie actionnariale, prix de l'investissement responsable, prix de la performance : ce sont quelques-unes des récompenses qui seront remises à l'occasion de cette cérémonie qui vient couronner les efforts réalisés par les sociétés cotées. Le prix du jeune talent viendra honorer la meilleure introduction en Bourse en 2022.

Pour associer plus largement les internautes qui ont participé à l'enquête, la cérémonie sera retransmise en direct à partir de 19h30 sur le site de Boursorama.com, sur la page d'accueil de la rubrique vidéo.

Déroulé de la soirée

19h30

Table ronde autour du sujet « Les femmes et l'investissement : un défi pour les professionnels de la finance ». Le débat aura lieu pendant 45 minutes. En echo avec la participation à notre enquête, Boursorama a voulu s'intéresser aux différences qui existent encore dans l'accès à l'épargne financière entre hommes et femmes. Y a-t-il des freins, des points bloquants qui empêcheraient les femmes de s'emparer pleinement de questions d'argent et de patrimoine, que ce soit au niveau de l'éducation financière, du couple ou même de l'entreprise. Et si c'est le cas, comment les professionnels de la finance peuvent s'emparer du sujet pour proposer des réponses simples, adaptées et efficaces.

Les invités sont :

Estelle Castres – Directrice générale France Belgique Luxembourg de BlackRock

Sibylle Le Maire – Directrice Exécutive groupe Bayard – Cofondatrice de ViveS Média

Cyril Brogniart – Directeur général de Grant Thornton France

Benoit Grisoni – Directeur général de Boursorama

20h30-21h15

Ouverture de la cérémonie de remise des prix.

Les partenaires de cette vingtième édition possible sont : Opinion Way, F2ic, EDHEC, Courchevel

Le replay de la cérémonie sera disponible dès le lendemain sur le site Boursorama.

