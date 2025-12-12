 Aller au contenu principal
Retrait obligatoire sur les actions Tarkett le 23 décembre
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 13:12

L'AMF indique que le retrait obligatoire visant les actions Tarkett interviendra le 23 décembre, au prix net de tout frais de 17 euros par action, et portera sur 853 122 actions représentant 1,30% du capital et 0,71% des droits de vote de la société.

A l'issue de l'offre publique de retrait, clôturée le 5 décembre, Tarkett Participation détient 64 697 159 actions Tarkett, soit 98,70% du capital et au moins 99,29% des droits de vote de la société de revêtements de sols et de surfaces sportives.

La suspension de la cotation des actions Tarkett est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.

