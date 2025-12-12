Retrait obligatoire sur les actions Tarkett le 23 décembre
A l'issue de l'offre publique de retrait, clôturée le 5 décembre, Tarkett Participation détient 64 697 159 actions Tarkett, soit 98,70% du capital et au moins 99,29% des droits de vote de la société de revêtements de sols et de surfaces sportives.
La suspension de la cotation des actions Tarkett est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.
