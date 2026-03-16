Les Bourses européennes terminent en hausse, profitant du repli du pétrole

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont clôturé en hausse lundi, tirées par le repli provisoire des prix du pétrole, dans l'attente de la réunion cette semaine de quatre banques centrales sur fond de guerre persistante au Moyen-Orient.

Portée par cette accalmie fragile, Londres a progressé de 0,55%, tout comme Francfort (0,50%) et Paris (0,31%). Milan est restée proche de l'équilibre (+0,07%).

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