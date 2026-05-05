Retour sur investissement-Wall Street est-elle dans un "boom loop" ou se dirige-t-elle vers un "doom loop" ? : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Un cercle vertueux se met en place à Wall Street. Les attentes extrêmement élevées concernant la croissance des bénéfices des entreprises et les rendements pour les investisseurs propulsent les indices de référence vers des sommets vertigineux, renforçant encore davantage l'optimisme des investisseurs.

S'agit-il du "boom loop" (cycle d'expansion) que les analystes de Bank of America ont inventé, ou bien cela sème-t-il les graines d'un revirement inévitable qui pourrait déclencher un "doom loop" (cycle de la catastrophe) potentiellement turbulent?

Tout dépend de la manière dont les investisseurs interprètent ces signaux.

Vous trouverez ci-dessous une série de graphiques et d’illustrations mettant en évidence quelques tendances clés qui se cachent derrière les chiffres spectaculaires des indices d’aujourd’hui. Ces indicateurs tendus indiquent-ils que le marché est dangereusement surévalué, ou signalent-ils que nous sommes aux prémices d’un marché hyper-haussier alimenté par l’intelligence artificielle?

C'est la question à un billion de dollars .

DES RENDEMENTS DE DIVIDENDES EXTRÊMEMENT FAIBLES

Le rendement des dividendes du S&P 500 – soit le total des dividendes divisé par la valeur de l'indice – n'est actuellement que de 1,1 %, à peine 50 points de base du niveau le plus bas depuis un demi-siècle et le plus bas depuis 2000.

Un rendement des dividendes du S&P 500 plus élevé indique généralement que l'indice est peut-être bon marché, et inversement. Mais un rendement plus faible peut aussi simplement refléter le fait que les dividendes représentent une part moins importante des rendements totaux des investisseurs que par le passé.

Quoi qu'il en soit, cela suggère clairement que les actions américaines intègrent un optimisme considérable. Pour rappel, la dernière fois que les rendements des dividendes ont été aussi bas, c'était en 2000, lors de l'éclatement de la bulle Internet.

DES ESTIMATIONS DE BÉNÉFICES TRÈS ÉLEVÉES

L'ampleur de l'embellie des perspectives de bénéfices aux États-Unis ces dernières semaines est stupéfiante. La croissance du bénéfice par action (BPA) pour le premier trimestre est désormais estimée à près de 28 %, selon LSEG I/B/E/S, soit près du double de la prévision consensuelle de 14,4 % établie le 1er avril.

Les grandes entreprises technologiques sont en grande partie responsables de cette évolution. Les bénéfices du secteur des services de communication devraient augmenter de plus de 55 % par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière , pour atteindre près de 100 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l'année. Le secteur des technologies de l'information devrait connaître une croissance de près de 52 %, portant les bénéfices à plus de 189 milliards de dollars.

La dernière contribution à la hausse des bénéfices pour l'ensemble de l'année 2026 provient toutefois du secteur de l'énergie, où les analystes tablent sur une croissance du BPA de plus de 46 % cette année. Le 1er avril, l'estimation consensuelle était de 18 %, et le 1er janvier, elle était inférieure à 8 %.

PRIME DE RISQUE DES ACTIONS NÉGATIVE

La "prime de risque des actions" – la différence entre les rendements des actions et ceux des obligations – est tombée en dessous de zéro et affiche désormais son niveau le plus négatif depuis juillet de l'année dernière, se rapprochant rapidement du plus bas de 2024, à -0,7 %. La dernière fois que la prime de risque des actions a été plus négative, c'était en 1999.

Une prime de risque des actions négative peut être interprétée comme un signe que les actions sont chères ou que les obligations sont bon marché. Ou les deux. Bien sûr, les prix ne sont peut-être pas du tout surévalués s'ils s'appuient sur des fondamentaux solides.

Quel est le verdict actuel? Encore une fois, cela dépend de votre adhésion à l'idée que le boom des technologies d'IA continuera à générer une manne de bénéfices.

DES INVESTISSEMENTS RECORDS DANS L'IA

Les États-Unis connaissent l'un des plus grands booms d'investissement des entreprises de l'histoire, alors que les hyperscalers à très forte capitalisation mettent en place l'infrastructure qui soutiendra la révolution de l'IA. Le développement actuel est plus important que la course à l'espace ou le projet Manhattan et rappelle le boom ferroviaire du XIXe siècle.

Les prévisions concernant le niveau de ces dépenses étaient déjà hors normes, mais les analystes de Morgan Stanley et de Goldman Sachs viennent de les revoir encore à la hausse.

L'équipe de Morgan Stanley estime désormais que les dépenses d'investissement en IA des cinq principaux hyperscalers américains dépasseront 800 milliards de dollars cette année et 1 100 milliards de dollars l'année prochaine, contre des prévisions antérieures de 765milliards de dollars et 950milliards de dollars, respectivement. Les analystes de Goldman Sachs s'attendent à ce que les dépenses cumulées en infrastructures d'IA atteignent la somme colossale de 7 600 milliards de dollars d'ici 2031.

Ces chiffres stupéfiants alimentent à la fois les opinions optimistes et pessimistes du marché.

Les optimistes se demandent comment des investissements d'une telle ampleur pourraient ne pas entraîner une hausse record à Wall Street.

Mais les pessimistes s'interrogent sur le financement de ces investissements et, surtout, se demandent si ces dépenses colossales pourront générer un retour sur investissement suffisant.

Les réponses à ces questions détermineront en grande partie l'évolution de Wall Street et de l'économie américaine dans les années à venir.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

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