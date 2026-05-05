Retour sur investissement-Oubliez les 3 % d'inflation aux États-Unis. Elle se dirige vers les 4 % : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de lundi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Le 4 % est-il le nouveau 2 %?

L'inflation aux États-Unis dépasse depuis si longtemps l'objectif de la Réserve fédérale que de nombreux observateurs estiment que les décideurs politiques ont implicitement accepté un niveau plus élevé. La crainte est désormais que l'inflation ne cesse d'augmenter.

On pourrait pardonner aux entreprises, aux consommateurs et aux investisseurs de penser que les décideurs politiques, malgré leur engagement répété envers l'objectif de 2 % de la Fed, se satisfont d'une inflation de 3 %.

Les taux d'inflation annuels globaux du PCE et de l'IPC ont dépassé l'objectif de 2 % de la Fed chaque mois depuis cinq ans, et ce n'est pas près de s'arrêter. Il en va de même pour l'inflation sous-jacente, qui exclut les coûts plus volatils des denrées alimentaires et de l'énergie.

Et le problème va s'aggraver avant de s'améliorer. La fermeture du détroit d'Ormuz exerce une pression à la hausse si forte sur les prix de l'énergie, de l'essence au diesel en passant par le kérosène, qu'une inflation de 4 % aux États-Unis se profile rapidement.

Les chiffres publiés la semaine dernière ont montré que la variation annuelle de l'indice des prix PCE – la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale – a atteint 3,5 % en mars, son plus haut niveau depuis près de trois ans. La hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport au mois précédent a été la plus forte enregistrée depuis cinq ans.

L'inflation PCE sous-jacente, à laquelle la Fed accorde une attention tout aussi grande, a augmenté plus lentement pour s'établir à 3,2 %. Mais plus les prix de l'énergie resteront élevés, plus il est probable qu'ils finiront par se répercuter sur l'inflation sous-jacente. Sur ce point, les décideurs politiques ont des raisons de s'inquiéter.

RISQUES À LA HAUSSE

Le modèle de « prévision en temps réel de l'inflation » de la Fed de Cleveland prévoit que l'inflation PCE sous-jacente annuelle s'établit actuellement à 3,7 %, l'inflation PCE globale à 5,4 % et l'IPC global à un niveau vertigineux de 6,1 %. Les signaux d'alerte sont soudainement d'un rouge bien plus vif.

Invoquant la hausse incessante des prix de l'essence, l'économiste d'UBS Alan Detmeister estime que l'inflation globale de l'IPC pour mai s'établira à 4,3 % – soit une hausse de près de deux points de pourcentage par rapport aux 2,4 % enregistrés en février, avant le début de la guerre en Iran , et l'une des plus fortes variations trimestrielles de l'IPC global depuis des décennies.

M. Detmeister estime que l'inflation globale de l'IPC annualisée sur trois mois atteindra 8,51 % en mai, ce qui serait le cinquième plus haut niveau depuis 1982, hors années de pandémie 2021-2022.

“Compte tenu de la flambée des prix quotidiens de l'essence ces derniers jours, je pense que les risques pesant sur nos prévisions d'IPC global pour mai sont orientés à la hausse,” déclare-t-il.

Une flambée de l'inflation de cette ampleur n'est pas à exclure.

Le prix moyen de l'essence à la pompe avoisine les 4,45 dollars le gallon, soit une hausse de près de 50% depuis le début de la guerre, selon l'American Automobile Association. Les analystes affirment qu'il s'agit de la plus forte augmentation depuis au moins 30 ans. Le kérosène a quant à lui augmenté de plus de 90% depuis le début de la guerre, tandis que le fioul a bondi de plus de 70%.

Si ces hausses ne se répercutent pas sur les prix de base, les décideurs politiques pourront respirer un peu – mais c’est un grand “si”. La Fed semble déjà s’inquiéter, à en juger par le fait que la réunion de politique monétaire de la semaine dernière a enregistré le plus grand nombre de dissidences depuis 1992.

BAPTÊME DU FEU

Le moment ne pourrait être plus mal choisi pour Kevin Warsh, qui devrait être confirmé à la présidence de la Fed plus tard ce mois-ci, et cela jette un doute supplémentaire sur sa suggestion selon laquelle la Fed devrait repenser son principal indicateur d'inflation .

Warsh a lancé l'idée de remplacer l'indice PCE, qui sert de référence principale à la banque centrale en matière d'inflation, par une nouvelle mesure “sous-jacente” encore à déterminer, s'inspirant de la “moyenne tronquée” calculée par les Fed de Dallas et de Cleveland.

Les taux d'inflation annuels moyens “trimés” des Fed de Dallas et de Cleveland sont actuellement inférieurs aux mesures PCE et IPC plus établies: le taux annuel moyen “trimé” de la Fed de Cleveland s'élevait à 2,3% en mars, et celui de la Fed de Dallas à 2,9%.

Warsh aura du mal à convaincre ses collègues qu’ils devraient accorder plus d’importance à ces indicateurs alors que ceux sur lesquels la Fed s’appuie depuis des décennies sont au rouge.

Bob Elliott, directeur général et directeur des investissements chez Unlimited, estime que la plupart des grandes économies développées connaîtront bientôt une inflation globale de 4% si le prix persistant du baril de pétrole à 100 dollars se répercute sur l'ensemble des prix.

“3% est déjà le nouveau 2%,” déclare M. Elliott. “Lorsque l'on est confronté à un choc inflationniste alors que l'inflation est déjà élevée, les chances que ce phénomène soit transitoire sont bien plus faibles.”

C'est probablement un bon conseil. Si Warsh retient une chose de son prédécesseur Jerome Powell, ce sera d'éviter d'utiliser le mot en “T” tant redouté.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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