Retour sur investissement-Des voix dissidentes à contre-courant : les arguments en faveur d'une baisse des taux de la Fed : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de mardi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Les perspectives en matière de taux d'intérêt aux États-Unis sont devenues résolument bellicistes depuis le début de la guerre en Iran , anéantissant complètement les anticipations du marché concernant des baisses de taux de la Réserve fédérale cette année. Mais tout le monde n'a pas jeté l'éponge.

Avant le début du conflit le 28 février, les marchés à terme sur taux d'intérêt tablaient sur un assouplissement d'environ 50 points de base d'ici la fin de l'année, en partie parce que le candidat du président Donald Trump à la présidence de la Fed, Kevin Warsh , était censé être plus déterminé à réduire les coûts d'emprunt.

Mais le choc énergétique historique provoqué par la guerre a bouleversé le tableau des taux. L'inflation annuelle globale avoisine les 4 % – le double de l'objectif de la Fed – et l'on s'attend désormais à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés toute l'année. Si elle venait à agir, ce serait pour resserrer sa politique monétaire, comme l'indiquent les cours actuels.

Non seulement les traders ont abandonné leurs paris sur une baisse des taux, mais les responsables de la Fed reviennent eux aussi sur leurs prévisions.

Le niveau de dissidence lors de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) du mois dernier était le plus élevé depuis 1992, trois responsables s'étant opposés à la déclaration de la Fed signalant une orientation vers l'assouplissement.

Même le gouverneur Stephen Miran , de loin le plus fervent défenseur d'un assouplissement agressif et immédiat au sein du FOMC, assouplit sa position. En décembre, il appelait à des baisses de taux de 150 points de base cette année, selon le « dot plot » du Résumé des projections économiques de la Fed, principalement parce qu'il estimait que l'inflation des logements allait se calmer.

Il a depuis revu ses prévisions à la baisse pour ne tabler « que » sur quatre baisses d’un quart de point, comme l’indique le SEP de mars. Et le mois dernier, il a déclaré qu’il pourrait encore revoir cette projection à la baisse, car l’inflation reste trop élevée.

De nombreux économistes ont retiré leurs prévisions de baisse des taux pour 2026 ou les ont repoussées à l'année prochaine. Les économistes de Citi et de MUFG font partie des rares à penser encore que la Fed sera contrainte d'agir avec fermeté cette année. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que l'économie et le marché du travail sont plus faibles qu'ils n'y paraissent.

ACCORDEZ-LEUR UN PEU DE RÉPIT

Le marché du travail semble stable, mais comme l'a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, il s'agit d'une stabilité « inhabituelle et inconfortable » , caractérisée par une faible demande et une faible offre de main-d'œuvre. Aux yeux des économistes de Citi, il est « stable, mais fragile », et ne constitue pas une source de pression inflationniste.

C'est la principale raison pour laquelle ils maintiennent leur prévision, désormais en décalage avec le consensus, d'une baisse des taux de 75 points de base cette année.

Ils s’attendent à ce que le marché de l’emploi s’affaiblisse dans les mois à venir, comme c’est souvent le cas à cette période de l’année. C’est peut-être déjà le cas: le taux de chômage officiel de 4,3 % en avril est resté inchangé par rapport à mars, mais ce chiffre masque une hausse de près d’un point de pourcentage, passant de 4,26 % à 4,34 %. Et ce, malgré une baisse du taux d’activité.

Un taux de chômage supérieur à 4,5 % serait le plus élevé depuis 2022 et mettrait probablement davantage l'accent sur le volet « emploi » du double mandat de la Fed.

Citi ne voit par ailleurs guère de signes indiquant que l'économie s'accélère. Au contraire, elle continue de croître à un rythme d'environ 2 %, ce qui n'est pas mauvais, mais près de la moitié de cette croissance provient d'investissements liés à l'IA. Que se passera-t-il si ces paris ne génèrent pas la croissance, les gains de productivité et les rendements sur lesquels tout le monde mise?

« Une croissance qui a ralenti pour se rapprocher de son potentiel et un marché de l'emploi historiquement faible ne sont pas susceptibles de générer une inflation à laquelle la Fed réagirait par une hausse des taux d'intérêt », ont écrit vendredi Andrew Hollenhorst, économiste en chef pour les États-Unis, et son équipe.

George Goncalves et son équipe d’économistes américains chez MUFG s’attendent également à un assouplissement de la Fed cette année, bien qu’ils aient récemment revu leur prévision à la baisse, passant de 75 à 50 points de base. La politique monétaire reste « modérément restrictive », affirment-ils, ce qui durcit les conditions pour les petites et moyennes entreprises, le logement et d’autres secteurs sensibles aux taux. Le marché du travail en ressentira bientôt les effets lui aussi, estiment-ils.

Warsh – qui a plaidé en faveur d’une baisse des taux – devrait être confirmé à la présidence de la Fed cette semaine. Il profitera probablement de ses deux premières réunions du FOMC en juin et juillet, ainsi que du symposium de Jackson Hole en août, pour convaincre ses collègues de plus en plus sceptiques.

Cela signifie que la marge de manœuvre pour un éventuel assouplissement cette année sera probablement assez étroite. Mais compte tenu de la rapidité avec laquelle les anticipations de taux ont évolué au cours de l'année écoulée, il ne faut pas l'écarter.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

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