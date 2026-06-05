Retour sur investissement-Chuchotez-le, mais le marché de l'emploi américain pourrait avoir franchi un cap : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de jeudi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Le marché de l'emploi américain a longtemps été caractérisé par un « faible taux d'embauches et de licenciements », la faible demande de main-d'œuvre étant compensée par une offre de main-d'œuvre en baissesuite à la répression de l'immigration menée par l'administration Trump. Mais cet équilibre délicat pourrait être en train d'évoluer dans une direction positive.

Une série d'indicateurs récents sur l'emploi pointe timidement à la hausse, et il y a peu de signes d'une « jobpocalypse » provoquée par l'IA – du moins pas encore.

Cela met en avant le rapport sur l'emploi non agricole du mois de mai, attendu vendredi, qui devrait afficher une augmentation nette de 85 000 emplois et un taux de chômage stable à 4,3 %. Comparé à la situation où se trouvait le marché du travail à la fin de l'année dernière, ce serait un résultat solide.

Les créations d'emplois mensuelles se sont élevées en moyenne à 76 000 au cours des quatre premiers mois de cette année. Ce chiffre n'est pas exceptionnel par rapport aux normes historiques, mais il marque une amélioration notable par rapport à la moyenne de l'année dernière, qui était d'un peu moins de 10 000.

Plus important encore, ce chiffre est bien supérieur au rythme nécessaire pour empêcher le taux de chômage d'augmenter. Ce taux dit « d'équilibre » a chuté si fortement que les économistes estiment désormais qu'il est proche de zéro, son niveau le plus bas depuis plus de 65 ans, selon un document de la Réserve fédérale publié en avril.

Ce même document ajoute que les effectifs pourraient baisser de près de 100 000 personnes au cours d’un ou plusieurs mois cette année, même si l’économie tournait à plein régime. Face à ce scénario, les 85 000 emplois prévus pour mai et la moyenne actuelle depuis le début de l’année apparaissent comme des chiffres exceptionnels .

DES RAISONS D'ÊTRE OPTIMISTE

Les indicateurs les plus récents sont également encourageants.

Les données dites « JOLTS » publiées cette semaine ont montré que les offres d'emploi en avril étaient les plus élevées depuis deux ans, avec le taux de croissance le plus rapide depuis six ans. Il y a toutefois une réserve: la plupart de ces postes concernaient un seul secteur. Néanmoins, c'était la première fois depuis juin dernier que les postes vacants dépassaient le nombre de chômeurs, notent les économistes de Bank of America.

Par ailleurs, les chiffres de l'emploi dans le secteur privé publiés par ADP ont affiché une hausse de 122 000 emplois le mois dernier, soit la plus forte croissance depuis janvier de l'année dernière. Là encore, il convient de nuancer: les chiffres d'ADP excluent le secteur public et sont donc plus élevés que les chiffres nationaux de l'emploi depuis le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche.

Quoi qu'il en soit, les signaux sont positifs et, surtout, ils ne laissent entrevoir aucune perte d'emploi liée à l'IA.

Enfin, les données révisées du recensement trimestriel de l'emploi et des salaires pour le quatrième trimestre de l'année dernière ont montré que l'emploi était légèrement plus solide qu'on ne le pensait auparavant.Cela suggère que la croissance de l'emploi sur les 12 mois précédant mars pourrait être révisée à la hausse – d'au moins 20 000 par mois, selon JPMorgan – ce qui marque un changement notable par rapport aux fortes révisions à la baisse de ces dernières années.

UNE MARGE DE MANŒUVRE

Tim Duy, économiste en chef pour les États-Unis chez SGH Macro Advisors, affirme que l'emploi conjoncturel a atteint son niveau le plus bas vers l'été ou l'automne de l'année dernière . Le marché du travail, dit-il, « s'est probablement raffermi de manière durable ».

M. Duy cite le dernier rapport JOLTS comme indicateur avancé: une augmentation du nombre d’offres d’emploi entraîne généralement une hausse des embauches, ce qui devrait inciter davantage de personnes à quitter leur poste , créant ainsi encore plus de postes vacants.

Cela relancerait le marché du travail et le sortirait de son équilibre « inhabituel et inconfortable », comme l'avait qualifié en avril l'ancien président de la Fed, Jerome Powell.

En réalité, le marché de l'emploi se trouve peut-être actuellement dans une situation idéale pour le successeur de Powell, Kevin Warsh. La croissance de l'emploi semble s'accélérer, réduisant la pression en faveur d'une baisse des taux d'intérêt, mais elle ne le fait pas assez rapidement pour attiser les craintes inflationnistes.

Les pressions inflationnistes aux États-Unis s’intensifient, mais elles proviennent du choc énergétique, des droits de douane et d’autres problèmes d’approvisionnement, et non des salaires. La croissance annuelle moyenne des salaires est en baisse depuis trois ans, et avec une inflation approchant les 4 %, la croissance réelle des salaires est désormais négative.

Malgré tout cela, il y a encore des raisons de craindre que le marché du travail, caractérisé par « peu d'embauches et peu de licenciements », ne se transforme en une spirale de « aucune embauche et tous les licenciements ».Parmi ces raisons figurent la crise énergétique mondiale qui se poursuit, les craintes d'une bulle de l'IA et l'impact inconnu de cette nouvelle technologie sur l'emploi.

Les chiffres publiés jeudi par le cabinet mondial de reclassement Challenger, Gray & Christmas ont lancé un avertissement: les employeurs basés aux États-Unis ont annoncé 97 000 suppressions d'emplois en mai, le chiffre le plus élevé pour ce mois depuis 2020.

Mais des raisons d'être optimiste apparaissent. Le rapport sur l'emploi de vendredi en sera-t-il une autre?

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

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