Retour du SITC : focus sur les résultats de TG4050

De retour du SITC, Emmanuelle Dochy, Directrice des affaires médicales et Katell Bidet-Huang, responsable de la médecine translationnelle chez Transgene, discutent des résultats de TG4050 présentés lors du Congrès :
[vidéo en français - sous-titré anglais] : https://player.vimeo.com/video/1135359243
Back from SITC 2025, listen to Alessandro Riva, CEO of Transgene. Dr. Alessandro Riva will share the key takeaways, explain why they matter, and outline the future perspectives for our lead individualized neoantigen therapeutic vaccine, TG4050.
[in english] : https://player.vimeo.com/video/1135359178
