Retour de l’Europe et l’espoir d’une fin proche du cycle de hausse des taux d’intérêt

Monthly Investment Brief - Février 2023

2023 a bien commencé pour les marchés financiers. Depuis le début de l'année, l'indice américain S&P 500 a progressé de plus de 8 % en dollars, l'Euro Stoxx 50 de plus de 11 % en euros. Quelles opportunités se présentent maintenant que les valorisations sont remontées ? Quels risques se profilent ?

Actions – L'Europe plus attractive que les États-Unis

Dans notre scenario central, nous prévoyons un ralentissement de la croissance mondiale par rapport à l'année dernière, avec un risque de stagflation en 2023 suite au choc d'offre de 2022. L'inflation restera élevée sur fond de croissance faible. Toutefois, les perspectives économiques dans la zone euro se sont considérablement améliorées ces derniers temps. Une grave crise énergétique sera très probablement évitée, du moins cet hiver. Les réserves de gaz en Europe sont bien remplies. En outre, la décision surprenante du gouvernement chinois de mettre fin à sa politique zéro-covid devrait avoir un impact positif sur la croissance mondiale.

Nous favorisons actuellement les actions européennes aux actions américaines. Plusieurs raisons nous y incitent. En effet, avec un ratio cours/valeur comptable de 1,7, ces dernières se négocient à des niveaux de valorisation plus proches de leur moyenne de long terme, alors que les actions américaines, avec un ratio cours/valeur comptable de 4,1, sont valorisées à un niveau nettement supérieur à leur moyenne de long terme. Avec la réduction attendue des écarts de taux d'intérêt entre la zone dollar et la zone euro, l'euro devrait également s'apprécier par rapport au dollar. Le cycle de hausse des taux d'intérêt dans la zone euro durera probablement plus longtemps qu'aux États-Unis, la BCE n'ayant commencé à relever ses taux qu'en juillet 2022, soit quatre mois après la Fed. De plus, la parité du pouvoir d'achat plaide en faveur d'une appréciation de l'euro. Le choc d'offre a entraîné une fuite vers le dollar américain. Avec la fin du choc d'offre, cette tendance devrait s'inverser. Les entreprises européennes devraient également bénéficier de manière disproportionnée de la stabilisation des chaînes logistiques mondiales.

Obligations – augmentation graduelle de la duration

Dans notre scenario central, nous supposons que les taux d'inflation ont atteint leur pic, bien que l'inflation demeure bien supérieure à la cible de 2 % de la BCE et de la Fed. À 5,2 % dans la zone euro et 5,7 % aux États-Unis, l'inflation sous-jacente (inflation globale hors prix de l'énergie et des denrées alimentaires) reste trop élevée. Nous nous attendons à ce que le cycle de hausse des taux d'intérêt prenne fin plus tôt aux États-Unis qu'en Europe. Outre-Atlantique, les taux d'intérêt devraient augmenter de 50 points de base supplémentaires d'ici mai 2023. En zone euro, nous prévoyons une hausse du taux de dépôt de 2,5 % à 3,5 % d'ici juillet 2023. Après avoir maintenu une duration courte en 2022, le moment est venu d'augmenter progressivement les maturités résiduelles vers des niveaux neutres, à mesure que la fin du cycle de hausse des taux se rapproche. Selon nous, les investissements dans les obligations d'entreprises sont particulièrement intéressants en ce moment, car non seulement les taux d'intérêt ont augmenté de manière significative, mais les obligations d'entreprises offrent à nouveau des primes de risque intéressantes par rapport au taux sans risque.

