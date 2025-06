Innelec

Retour à la croissance rentable en 2025-26

Les résultats annuels 2024-25 ont reflété la forte baisse du marché des consoles et des jeux et l’arrêt de Casino. La MB est ressortie en baisse de -32% YoY à 15,3 M€ (vs 22,7 M€ l’an passé et vs 16,7 M€ att.). Cependant, le taux de MB a progressé de +75 pb, grâce à un mix-produits favorable (moins de consoles et de jeux, plus d’accessoires et produits dérivés). Le ROC était négatif à -2,2 M€ (vs +2,6 M€ l’an passé). Le groupe a réalisé 3,7 M€ d’économies de coûts durables qui soutiendront 2025-26. Cette année, Innelec anticipe une meilleure dynamique de marché, dès le T1, et un retour à la profitabilité grâce à un mix-produits toujours favorable et à sa structure de coûts allégée. Le bilan du groupe demeure solide, tout comme ses fondamentaux. Nos estimations sont inchangées et nous relevons notre OC à 5,0 € (vs 4,5 €). La valorisation est attractive, le titre se traitant à 5,9x l’EV/EBIT et 11,2x le PE 2025-26E sur nos estimations. Achat Fort réitéré.