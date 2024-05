Retard dans la publication des comptes annuels 2023

La société ABL Diagnostics annonce qu'elle publiera en retard ses comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023.



La société a lancé depuis 2022 plusieurs projets de structuration liés à son introduction en bourse dont l’implémentation perturbe depuis 2023 le respect des obligations de publication de la société.



La société travaille pour résorber complètement le retard pour l’établissement des comptes. Il est prévu que les comptes annuels et le rapport financier annuel soient rendus publics au plus tard le 30 juin 2024.



En conséquence l'Assemblée Générale Annuelle, qui statue sur les comptes, ne pourra se tenir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice 2023 et sera reportée à une date ultérieure. Dès que la date définitive sera précisée la société ABL Diagnostics en informera le marché dans les meilleurs délais.