RÉSUMÉ-La Southern California Gas Co affirme que le stockage permet de profiter des prix du gaz naturel, à leur plus bas niveau depuis cinq ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Southern California Gas Co SOCGP.PK :
* INDIQUE QUE LE COÛT DU GAZ NATUREL QU'ELLE PREND EN CHARGE POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS PARTICULIERS ET PETITES ENTREPRISES DANS L'ENSEMBLE DE SES ZONES DE DESSERTE A ATTEINT SON PLUS BAS NIVEAU EN CINQ ANS POUR LA PÉRIODE DE MARS À MAI 2026
* ELLE INDIQUE QUE LE COÛT S'EST ÉTABLI EN MOYENNE À 22,8 CENTIMES PAR THERM AU COURS DE CETTE PÉRIODE
* INDIQUE QUE LE PRIX FACTURÉ DU GAZ NATUREL A BAISSÉ DE MANIÈRE CONSTANTE AU COURS DU PRINTEMPS, PASSANT DE 35,7 CENTIMES PAR THERM EN MARS À 16,9 CENTIMES EN AVRIL ET 15,9 CENTIMES EN MAI – SOIT UNE BAISSE DE 55 % DE MARS À MAI
* LA SOCIÉTÉ INDIQUE QUE LA FLEXIBILITÉ DE SON RÉSEAU, NOTAMMENT GRÂCE AU STOCKAGE ET À L’ACCÈS À PLUSIEURS BASSINS D’APPROVISIONNEMENT, CONTRIBUE À MAÎTRISER LES COÛTS EN PERMETTANT D’ACHETER DU GAZ À MOINDRE COÛT ET EN RÉDUISANT L’EXPOSITION À DES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT PLUS ONÉREUSES
Autres informations sur la société: SOCGP.PK
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