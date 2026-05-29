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RÉSUMÉ-La FERC rejette la plainte déposée contre la procédure du cycle de transition n° 1 de PJM
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 19:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

COMMISSION FÉDÉRALE DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE (FERC):

* LE 21 MAI 2026, LA FERC A REJETÉ UNE PLAINTE DÉPOSÉE PAR GASTON GREEN ACRES SOLAR LLC ET BETHEL NC HWY 11 SOLAR LLC CONTRE PJM INTERCONNECTION

* LES PLAIGNANTS N'ONT PAS SATISFAIT À LA CHARGE DE LA PREUVE QUI LEUR INCOMBAIT EN VERTU DE L'ARTICLE 206 DE LA LOI FÉDÉRALE SUR L'ÉLECTRICITÉ, N'ONT PAS IDENTIFIÉ LES DISPOSITIONS TARIFAIRES EXIGEANT LA DÉLIVRANCE D'UN GIA POUR BETHEL, ET N'ONT PAS DÉMONTRÉ QUE PJM AVAIT ENFREINT SON TARIF

* GASTON S'EST INSCRIT SUR LA LISTE D'ATTENTE D'INTERCONNEXION DES PRODUCTEURS DE PJM AVEC UNE INSTALLATION SOLAIRE DE 23 MEGAWATTS (MW) EN AOÛT 2020

* BETHEL S'EST INSCRIT SUR LA LISTE D'ATTENTE D'INTERCONNEXION DE PJM AVEC UNE CENTRALE SOLAIRE DE 70 MW EN JANVIER 2020

* LES PLAIGNANTS ONT ÉGALEMENT FAIT VALOIR QUE LA FERC DEVRAIT EXIGER DE PJM QU'ELLE ÉMETTE UNE GIA DISTINCTE POUR LE PROJET DE BETHEL

* PJM A RÉPONDU QUE LES PLAIGNANTS AVAIENT ACCEPTÉ LE RISQUE EN DÉPASSANT LE POINT DE DÉCISION III, QUE LE PROCESSUS D'INTERCONNEXION DES PRODUCTEURS DE PJM EST VALIDE AU TITRE DE LA DÉROGATION POUR ENTITÉ INDÉPENDANTE, ET QUE LA DÉLIVRANCE D'UN GIA DISTINCT POUR BETHEL VIOLERAIT LA DOCTRINE DES TARIFS DÉCLARÉS

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