RÉSUMÉ-Hawaiian Electric met en œuvre une coupure d'électricité pour raisons de sécurité publique à Pukalani, sur l'île de Maui

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
HAWAIIAN ELECTRIC:
* EN RAISON DE LA MENACE IMMÉDIATE D'INCENDIES DE FORÊT LIÉE AUX VENTS VIOLENTS ET À LA SÉCHERESSE, HAWAIIAN ELECTRIC A ACTIVÉ SON PROGRAMME DE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ POUR RAISONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (PSPS) ET A PROCÉDÉ À UNE COUPURE PRÉVENTIVE DE L'ÉLECTRICITÉ DANS LA RÉGION DE PUKALANI, SUR L'ÎLE DE MAUI, PARTICULIÈREMENT EXPOSÉE AU RISQUE D'INCENDIE DE FORÊT.
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