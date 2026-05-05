 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 5 mai
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 07:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- L'Autorité de régulation du secteur financier américain (FINRA) a ouvert une enquête visant des banquiers d'affaires juniors non agréés chez Morgan Stanley MS.N en Hongrie, qui travaillent sur des transactions pour des clients aux États-Unis et en Europe.

- Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a évoqué la scission des divisions robotique et matériel grand public de la société à la fin de l'année dernière, une initiative visant à leur donner plus de marge de manœuvre pour se développer sans peser sur l'activité principale.

- Berkshire Hathaway BRKa.N a choisi Charlie Shamieh, président de Gen Re , pour succéder à Ajit Jain, dirigeant de longue date de la branche assurance, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

- Anthropic et Fidelity National Information Services

FIS.N , le fournisseur de logiciels financiers qui sous-tend une grande partie du système financier, ont annoncé lundi un partenariat visant à développer de nouveaux outils d'intelligence artificielle pour les banques.

- Elon Musk a conclu un accord avec la Commission américaine des opérations boursières (SEC) dans le cadre du procès civil qui accusait l'homme le plus riche du monde d'avoir attendu trop longtemps en 2022 pour divulguer ses premiers achats de Twitter, désormais connu sous le nom de X.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
701 701,525 USD NYSE -1,58%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
47,300 USD NYSE +1,64%
MICROSOFT
413,6200 USD NASDAQ -0,20%
MORGAN STANLEY
188,040 USD NYSE -1,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une personne attend sur le quai du métro de Wall Street dans le quartier financier de Manhattan, à New York
    Wall Street termine en baisse, inquiétude sur le Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 05.05.2026 07:16 

    La Bourse de New York a fini en baisse lundi alors ‌qu'un navire sud-coréen a été victime d'une explosion dans le détroit d'Ormuz au premier jour de l'opération "Project Freedom" lancée par le président ​Donald Trump, qui vise à évacuer les navires commerciaux ... Lire la suite

  • SARTORIUS STEDIM BIOTECH : La tendance baissière peut reprendre
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 05.05.2026 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.05.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ELIS ... Lire la suite

  • Un personne devant un écran affichant les mouvements des navires dans le détroit d'Ormuz sur un site web de suivi des navires, le 4 mai 2026 à Nicosie, à Chypre ( AFP / - )
    Appels à la désescalade après les accrochages entre forces américaines et iraniennes autour d'Ormuz
    information fournie par AFP 05.05.2026 05:51 

    Les appels à la désescalade dans le Golfe se multiplient mardi, après des accrochages irano-américains autour du stratégique détroit d'Ormuz et les tirs de l'Iran vers les Emirats arabes unis, les premiers contre un pays du Golfe en près d'un mois de trêve. Depuis ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank