RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 5 mai

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5 mai - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- L'Autorité de régulation du secteur financier américain (FINRA) a ouvert une enquête visant des banquiers d'affaires juniors non agréés chez Morgan Stanley MS.N en Hongrie, qui travaillent sur des transactions pour des clients aux États-Unis et en Europe.

- Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a évoqué la scission des divisions robotique et matériel grand public de la société à la fin de l'année dernière, une initiative visant à leur donner plus de marge de manœuvre pour se développer sans peser sur l'activité principale.

- Berkshire Hathaway BRKa.N a choisi Charlie Shamieh, président de Gen Re , pour succéder à Ajit Jain, dirigeant de longue date de la branche assurance, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

- Anthropic et Fidelity National Information Services

FIS.N , le fournisseur de logiciels financiers qui sous-tend une grande partie du système financier, ont annoncé lundi un partenariat visant à développer de nouveaux outils d'intelligence artificielle pour les banques.

- Elon Musk a conclu un accord avec la Commission américaine des opérations boursières (SEC) dans le cadre du procès civil qui accusait l'homme le plus riche du monde d'avoir attendu trop longtemps en 2022 pour divulguer ses premiers achats de Twitter, désormais connu sous le nom de X.