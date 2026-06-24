RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 24 juin

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Alibaba 9988.HK , le géant chinois de la technologie et du commerce électronique, a intenté un procès contre le gouvernement américain pour avoir été inscrit sur une liste d’entreprises chinoises que le ministère de la Défense associe à l’armée de ce pays.

- Agility Robotics va entrer en bourse via une fusion avec Churchill Capital Corp XI, ce qui valorise la start-up à environ 2,5 milliards de dollars.

- Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, va remplacer Verizon VZ.N dans l’indice Dow Jones Industrial Average.

- Nike NKE.N a nommé David Denton , un cadre de Pfizer, au poste de directeur financier, à compter du 17 août.

- Walmart WMT.O va débourser 1,4 milliard de dollars pour acquérir la société française de technologies publicitaires Vibe.Co.

- Masayoshi Son, fondateur de SoftBank 9984.T , s'est fixé un objectif de valeur nette d'actifs de 6.189 billions de dollars pour la prochaine décennie, grâce à la « superintelligence ».