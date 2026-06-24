 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 24 juin
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 08:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Alibaba 9988.HK , le géant chinois de la technologie et du commerce électronique, a intenté un procès contre le gouvernement américain pour avoir été inscrit sur une liste d’entreprises chinoises que le ministère de la Défense associe à l’armée de ce pays.

- Agility Robotics va entrer en bourse via une fusion avec Churchill Capital Corp XI, ce qui valorise la start-up à environ 2,5 milliards de dollars.

- Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, va remplacer Verizon VZ.N dans l’indice Dow Jones Industrial Average.

- Nike NKE.N a nommé David Denton , un cadre de Pfizer, au poste de directeur financier, à compter du 17 août.

- Walmart WMT.O va débourser 1,4 milliard de dollars pour acquérir la société française de technologies publicitaires Vibe.Co.

- Masayoshi Son, fondateur de SoftBank 9984.T , s'est fixé un objectif de valeur nette d'actifs de 6.189 billions de dollars pour la prochaine décennie, grâce à la « superintelligence ».

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALIBABA GRP
11,280 EUR Tradegate -0,88%
ALIBABA GRP
12,8475 USD OTCBB -3,66%
ALPHABET-A
346,1300 USD NASDAQ -1,02%
NIKE -B-
42,400 USD NYSE -1,86%
SOFTBANK GROUP
36,140 EUR Tradegate -0,15%
VERIZON COMM
46,720 USD NYSE +3,02%
WALMART
119,4200 USD NASDAQ +1,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
33,3 +20,56%
Pétrole Brent
76 -1,30%
CAC 40
8 337,73 -0,04%
STELLANTIS
5,193 -1,52%
SOITEC
117,85 -2,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank