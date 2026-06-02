 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 2 juin
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 06:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Alphabet GOOGL.O a annoncé son intention d'émettre 80 milliards de dollars d'actions, dont 10 milliards à destination de Berkshire Hathaway BRKa.N , afin de financer ses dépenses d'investissement dans l'IA.

- Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone BX.N a déclaré avoir levé 13,1 milliards de dollars pour son fonds de capital-investissement en Asie, dépassant son objectif initial et réalisant ainsi sa plus importante levée de fonds de ce type dans la région.

- Andrew Left, 55 ans, un vendeur à découvert de renom, a été reconnu coupable par un jury fédéral à Los Angeles de fraude boursière.

- La société d'investissement Castlelake a déclaré que toute offre sur easyJet EZJ.L valoriserait la compagnie aérienne à au moins 4,12 milliards de dollars , soit légèrement au-dessus du dernier cours de clôture d'une compagnie dont la valorisation s'est effondrée pendant le conflit avec l'Iran.

- Motorola Solutions MSI.N a annoncé qu'elle rachèterait la start-up israélienne D-Fend Solutions pour 1,5 milliard de dollars alors que les gouvernements et les opérateurs d'infrastructures critiques du monde entier se précipitent pour se défendre contre la menace croissante des drones malveillants.

- Elliott Investment Management a pris une participation évaluée à plus d’un milliard de dollars australiens , soit l’équivalent de 716 millions de dollars américains, dans Northern Star Resources NST.AX et cherche à mener une révision stratégique de la plus grande société minière aurifère d’Australie.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALPHABET-A
376,3700 USD NASDAQ -1,04%
BERKSHIRE HATH RG-A
705 159,725 USD NYSE -1,26%
BLACKSTONE
116,920 USD NYSE -0,07%
EASYJET
433,150 GBX LSE +8,83%
MOTOROLA SOLTN
411,665 USD NYSE +2,03%
NORTHERN STAR RE
12,558 EUR Tradegate +5,62%
NORTHERN STAR RE
14,6500 USD OTCBB +3,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,26 -1,04%
CAC 40
8 146,59 -0,45%
SOITEC
147,2 -17,09%
Or
4 519,31 +1,10%
EUR/USD SPOT
1,16398 +0,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank