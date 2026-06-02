RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 2 juin

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Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Alphabet GOOGL.O a annoncé son intention d'émettre 80 milliards de dollars d'actions, dont 10 milliards à destination de Berkshire Hathaway BRKa.N , afin de financer ses dépenses d'investissement dans l'IA.

- Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone BX.N a déclaré avoir levé 13,1 milliards de dollars pour son fonds de capital-investissement en Asie, dépassant son objectif initial et réalisant ainsi sa plus importante levée de fonds de ce type dans la région.

- Andrew Left, 55 ans, un vendeur à découvert de renom, a été reconnu coupable par un jury fédéral à Los Angeles de fraude boursière.

- La société d'investissement Castlelake a déclaré que toute offre sur easyJet EZJ.L valoriserait la compagnie aérienne à au moins 4,12 milliards de dollars , soit légèrement au-dessus du dernier cours de clôture d'une compagnie dont la valorisation s'est effondrée pendant le conflit avec l'Iran.

- Motorola Solutions MSI.N a annoncé qu'elle rachèterait la start-up israélienne D-Fend Solutions pour 1,5 milliard de dollars alors que les gouvernements et les opérateurs d'infrastructures critiques du monde entier se précipitent pour se défendre contre la menace croissante des drones malveillants.

- Elliott Investment Management a pris une participation évaluée à plus d’un milliard de dollars australiens , soit l’équivalent de 716 millions de dollars américains, dans Northern Star Resources NST.AX et cherche à mener une révision stratégique de la plus grande société minière aurifère d’Australie.