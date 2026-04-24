RÉSUMÉ DE PRESSE-Canada - 24 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié toutes ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** La société canadienne d'IA Cohere a accepté d'acheter la start-up technologique allemande Aleph Alpha pour un montant non divulgué, dans le but d'accroître ses ventes auprès des clients gouvernementaux et des entreprises sur les marchés européens fortement réglementés.

** La société new-yorkaise Apollo Global Management APO.N acquiert une participation de 40 % dans Pembina Gas Infrastructure, une société de traitement de gaz basée à Calgary et détenue conjointement par Pembina Pipeline Corp. PPL.TO .

** Le Premier ministre canadien Mark Carney affirme que les interdictions provinciales de vente d'alcool américain peuvent être rapidement levées dans le cadre des négociations sur l'avenir de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada, à condition que des progrès soient réalisés pour répondre aux griefs du Canada.