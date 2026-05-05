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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 5 mai
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 07:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump envisage la mise en place d'une surveillance gouvernementale des nouveaux modèles d'IA.

- Anthropic s'associe à plusieurs sociétés d'investissement pour créer une entreprise destinée à aider les sociétés à intégrer des outils d'intelligence artificielle dans leurs systèmes.

- Amazon AMZN.O a déclaré qu'elle autoriserait d'autres entreprises à stocker et expédier des marchandises, allant des matières premières aux produits finis, via son vaste réseau.

* Doris Fisher, cofondatrice de Gap GAP.N qui a contribué à bâtir l'une des enseignes de prêt-à-porter les plus connues des États-Unis, est décédée à l'âge de 94 ans.

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