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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 17 juin
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 07:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, rachète Anysphere, la start-up à l’origine de Cursor, le populaire agent de codage basé sur l’IA, pour 60 milliards de dollars dans le cadre d’une transaction entièrement en actions visant à renforcer sa présence sur le marché lucratif des outils d’IA destinés aux entreprises.

- SpaceX a dépassé en un clin d’œil la capitalisation boursière d’Amazon AMZN.O et a brièvement devancé celle de Microsoft

MSFT.O , grimpant rapidement dans le classement des entreprises les plus valorisées au monde lors d’une journée boursière mouvementée, alimentée par une activité frénétique sur les contrats d’options de la société récemment mis en cotation.

- Le Parlement européen a approuvé la réduction des droits de douane sur de nombreuses importations de produits américains afin de respecter les engagements pris par l’Union européenne dans le cadre d’un accord commercial conclu l’année dernière, et d’éviter une nouvelle vague de conflits tarifaires entre les deux plus grands partenaires commerciaux mondiaux.

- Yum Brands YUM.N a annoncé qu’elle allait vendre sa chaîne Pizza Hut pour un montant total de 2,7 milliards de dollars dans le cadre de deux transactions qui soulignent les trajectoires distinctes de ses activités en Chine et dans le reste du monde.

Fusions / Acquisitions

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