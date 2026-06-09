RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 9 juin

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Tate & Lyle TATE.L a accepté une offre publique d'achat en numéraire de 2,7 milliards de livres sterling de la part de son concurrent américain Ingredion INGR.N , dans le cadre d'une opération qui met en péril des centaines d'emplois.

- L'autorité de régulation financière britannique a engagé une procédure civile contre l'ancien gestionnaire de fonds vedette Neil Woodford et sa nouvelle société, pour avoir prétendument fourni des conseils d'investissement non autorisés.

The Guardian

- La France et l'Allemagne ont conclu qu' les entreprises impliquées dans la construction d'un avion de chasse commun ne parviendraient pas à trouver un accord et ont abandonné le projet.

The Telegraph

- La directrice générale de Nationwide NBS.L , Debbie Crosbie, a vu sa rémunération passer de 2,49 millions de livres sterling à 4,70 millions de livres sterling pour l'exercice clos en mars 2026, ses primes ayant triplé malgré les inquiétudes suscitées par les primes de type bancaire au sein de la mutuelle.

- La Banque d'Angleterre fait pression sur X, la plateforme d'Elon Musk, pour qu'elle prenne des mesures contre les publicités utilisant des deepfakes montrant le gouverneur Andrew Bailey en train de se battre contre Nigel Farage, le chef du parti Reform UK.

Sky News

- Le gouvernement britannique teste actuellement l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de la Cour d'assises, avec une série de nouveaux projets technologiques visant à apporter des améliorations à l'ensemble du système judiciaire et à résorber l'arriéré judiciaire.