RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 23 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- L’une des plus grandes agences mondiales de photographie , Getty Images GETY.N , a signé un accord de licence pluriannuel avec OpenAI. Les images de sa bibliothèque apparaîtront ainsi dans les résultats de recherche de ChatGPT, enrichissant ainsi le chatbot de fonctionnalités visuelles supplémentaires.

- La société américaine Castlelake a lancé une offre hostile de 4,7 milliards de livres sterling (6,22 milliards de dollars) sur EasyJet EZJ.L . Cette offre, à 625 pence par action (0,8275 dollar), a été annoncée après que le conseil d’administration de la compagnie aérienne eut rejeté trois propositions.

The Guardian

- « Les modèles d’IA de Frontier devraient dépasser les attentes actuelles du secteur, transformant fondamentalement les capacités cybernétiques tant offensives que défensives. Il ne s’agit pas d’une perspective à plusieurs années, mais à quelques mois », ont déclaré les agences du groupe Five Eyes dans un communiqué conjoint.

The Telegraph

- Lime, la société de location de vélos électriques , a révélé qu’elle devait faire face à une facture de 40 millions de livres sterling au titre de demandes d’indemnisation pour préjudice corporel, suite à une série de fractures de la jambe dont auraient été victimes des utilisateurs lors de l’utilisation de ses véhicules.

- La Banque d’Angleterre a abandonné ses projets visant à plafonner la valeur des "stablecoins" pouvant être détenus par des particuliers et des entreprises.

Sky News

- La plus grande banque de détail britannique , Lloyds

LLOY.L , fait partie des acteurs qui étudient une éventuelle acquisition d’Aldermore, le prêteur fortement exposé au secteur du financement automobile qui a été mis en vente dans le cadre d’un scandale de ventes abusives dans ce secteur.

(1 $ = 0,7553 livre sterling)