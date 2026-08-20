RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 20 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times - Le directeur financier de Smith & Nephew SN.L , John Rogers, qui s'était récemment installé aux États-Unis avec le fabricant d'équipements médicaux du FTSE 100, démissionne brusquement pour reprendre le même poste chez Baxter BAX.N avec une prime d'embauche de 2,8 millions de dollars. - Allwyn UK, l'opérateur de la loterie nationale, a annoncé le départ inattendu de sa directrice générale, Andria Vidler, alors qu'aucun remplaçant permanent n'a encore été désigné.

The Guardian -Chery Automobile 9973.HK va ouvrir un centre de recherche et développement en Grande-Bretagne cette année, a annoncé l’entreprise, alors que la demande de voitures chinoises ne cesse de croître dans ce pays.

The Telegraph -Barclays BARC.L est confrontée à un litige avec des investisseurs qui affirment avoir été induits en erreur concernant les liens entre Jes Staley et Jeffrey Epstein. -Monzo a connu une grave panne technique qui a causé des problèmes à des milliers de clients avec leur application bancaire.

Sky News -Un ancien investisseur du groupe Lebara, opérateur de réseau mobile virtuel, serait sur le point de soutenir une opération audacieuse visant les activités grand public de TalkTalk. -Les cinémas envisagent d’interdire les lunettes connectées de Meta META.O , par crainte du piratage. De nombreuses chaînes britanniques pourraient mettre en place « des mesures visant à interdire et/ou à restreindre le port de lunettes connectées équipées d’une caméra », selon l’organisme professionnel du secteur.

The Independent - L'autorité britannique de la concurrence enquête pour déterminer si Virgin Atlantic, Trainline TRNT.L et RED Driving School ont fait preuve de transparence dans la communication du prix total lors des réservations effectuées par les clients, a-t-elle annoncé mercredi.