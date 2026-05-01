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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 1er mai
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 05:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

* Les administrateurs d'Edinburgh Worldwide Investment Trust

EWI.L démissionnent alors que le président affirme que les investisseurs particuliers ont été « mis à mal » par un groupe de fonds spéculatifs américains cherchant à prendre le contrôle des parts détenues par le trust dans SpaceX, la société d'Elon Musk.

* Près de 4 000 emplois supplémentaires dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration sont menacés après que Whitbread WTB.L a annoncé la fermeture du reste de ses restaurants dans le cadre d'une réorientation de sa stratégie quinquennale.

The Guardian

* La Banque d'Angleterre a laissé ses taux d'intérêt inchangés à 3,75% mais a déclaré que le Royaume-Uni pourrait devoir se préparer à des hausses plus tard dans l'année, car « une inflation plus élevée est inévitable » en raison de la guerre au Moyen-Orient.

The Telegraph

* Ineffable Intelligence, fondée par David Silver, ancien cadre de Google DeepMind, a levé un montant record de 810 millions de livres sterling (soit 1,10 milliard de dollars).

Sky News

* Les pilotes de British Airways ont rejeté de justesse la proposition de la compagnie aérienne détenue par IAG visant à réformer leur rémunération. Les propositions de la compagnie comprenaient une augmentation salariale pouvant atteindre 4%, mais s'accompagnaient d'une réduction des cotisations de retraite et d'une diminution de la prime horaire de vol accordée aux pilotes.

* La Finance & Leasing Association a décidé de ne pas former de recours juridique contre le programme d'indemnisation de la Financial Conduct Authority (FCA) pour vente abusive de crédits automobiles, à la suite d'une discussion avec le directeur de la FCA, Nikhil Rathi.

The Independent

* Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il levait les droits de douane sur le whisky en provenance du Royaume-Uni, en signe de reconnaissance envers le roi Charles, lors de la dernière journée d'une visite royale célébrant le 250e anniversaire imminent de l'indépendance d'une ancienne colonie.

(1 $ = 0,7350 livres)

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