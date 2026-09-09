RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 9 septembre

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9 septembre - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'administration Trump va interdire l'importation de certaines boissons alcoolisées, de certains véhicules à moteur et de certains produits laitiers canadiens à compter du 29 septembre, comme l'indiquent des avis publiés mardi sur le site web de la Maison Blanche.

- Le directeur mondial de l'immobilier chez Blackstone

BX.N , Nadeem Meghji, quitte l'entreprise, dernier départ en date d'une vague récente de départs au sein de l'un des investisseurs immobiliers commerciaux les plus importants et les plus prospères au monde.

- Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, quitte le secteur de l'IA, craignant que les entreprises ne se lancent dans une course effrénée pour créer des systèmes incontrôlables et capables de s'auto-améliorer.

- La ligue professionnelle de golf masculin LIV Golf a déposé mardi une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11 dans le New Jersey, indiquant qu’elle avait l’intention de restructurer ses activités grâce à un prêt de redressement de 49,6 millions de dollars accordé par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite.

- L'administration Trump a vivement critiqué mardi les partenariats commerciaux de Ford Motor F.N avec des entreprises chinoises, affirmant qu’ils posaient des problèmes de sécurité nationale.

- La société de technologie financière Block a annoncé mardi avoir déposé une demande auprès des autorités fédérales pour créer une banque fiduciaire nationale régie par la législation fédérale et non assurée, baptisée Builders Bank & Trust.