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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 8 juillet
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Sino Biopharmaceutical 1177.HK a conclu un accord de licence avec AstraZeneca AZN.L portant sur un traitement contre une maladie respiratoire chronique et a obtenu les droits de commercialisation en Chine de deux traitements de GSK

GSK.L . - Momenta 6880.HK , soutenue par General Motors GM.N , a levé 751 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong, ce qui valorise cette entreprise spécialisée dans la conduite autonome à environ 9 milliards de dollars. - Un agent de l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE) a mortellement abattu un immigrant mexicain qui tentait d’échapper à son arrestation au Texas. - Tate Bennett, chef de cabinet de la secrétaire à l’Agriculture des États-Unis Brooke Rollins, s’est entretenu la semaine dernière avec des chaînes de supermarchés, notamment Walmart

WMT.O , Kroger KR.N et Albertsons ACI.N , afin de s’informer de leurs prévisions concernant les prix du bœuf à l’approche du week-end férié du 4 juillet.

Valeurs associées

ALBERTSONS CO RG-A
14,195 USD NYSE +0,46%
ASTRAZENECA
14 193,000 GBX LSE -1,19%
GENERAL MOTORS
75,780 USD NYSE -0,32%
GSK
1 979,750 GBX LSE -1,16%
KROGER
59,150 USD NYSE +1,06%
WALMART
112,9700 USD NASDAQ +1,28%
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