RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 8 juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Sino Biopharmaceutical 1177.HK a conclu un accord de licence avec AstraZeneca AZN.L portant sur un traitement contre une maladie respiratoire chronique et a obtenu les droits de commercialisation en Chine de deux traitements de GSK

GSK.L . - Momenta 6880.HK , soutenue par General Motors GM.N , a levé 751 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong, ce qui valorise cette entreprise spécialisée dans la conduite autonome à environ 9 milliards de dollars. - Un agent de l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE) a mortellement abattu un immigrant mexicain qui tentait d’échapper à son arrestation au Texas. - Tate Bennett, chef de cabinet de la secrétaire à l’Agriculture des États-Unis Brooke Rollins, s’est entretenu la semaine dernière avec des chaînes de supermarchés, notamment Walmart

WMT.O , Kroger KR.N et Albertsons ACI.N , afin de s’informer de leurs prévisions concernant les prix du bœuf à l’approche du week-end férié du 4 juillet.