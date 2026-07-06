RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 6 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le groupe français d'aérospatiale et de défense Thales

TCFP.PA a annoncé avoir convenu d'acquérir une participation de 35,51 % dans Exail Technologies EXA.PA , et prévoit de lancer ultérieurement une offre publique d'achat obligatoire visant à acquérir la totalité du fabricant de robots maritimes et de systèmes de navigation. - L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés ont convenu d’augmenter à nouveau la production de pétrole, alors que le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz se rétablit progressivement et que les producteurs du golfe Persique relancent leur production. - Le fabricant allemand de pneumatiques Continental CONG.DE a convenu de céder sa filiale ContiTech à la société de capital-investissement Lone Star Funds, dans le cadre d’une transaction qui valorise l’activité à environ 4,6 milliards de dollars et prévoit des paiements supplémentaires potentiels pouvant atteindre 286 millions de dollars. - Le Crédit Agricole CAGR.PA a annoncé avoir augmenté sa participation dans la banque italienne Banco BPM BAMI.MI à 29,3 %, dans le but de renforcer sa présence en Italie.

- La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L a donné son accord de principe à une offre de rachat plus élevée de la société d’investissement américaine Castlelake, dans le cadre d’une opération qui pourrait dépasser les 7 milliards de dollars.

- Genesis Minerals GMD.AX a lancé une offre concurrente sur Vault Minerals VAU.AX , valorisant la société minière aurifère australienne à 3,9 milliards de dollars.