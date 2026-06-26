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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 26 juin
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 10:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

* JPMorgan JPM.N a promu les cadres internes Doug Petno et Troy Rohrbaugh au poste de coprésidents, les positionnant ainsi comme candidats à la succession du directeur général Jamie Dimon.

* ON Semiconductor Corp ON.O a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir Synaptics SYNA.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars, sa plus importante acquisition à ce jour, alors que le fabricant de puces cherche à étendre sa présence sur le marché des appareils dotés d’intelligence artificielle et de ce qu’on appelle l’« IA physique ».

* Polestar PSNY.O a déclaré que l’administration Trump contraignait le constructeur de véhicules électriques à cesser de vendre ses véhicules aux États-Unis à compter de l’année-modèle 2027, alors que Washington intensifie sa répression à l’encontre des véhicules chinois.

* La marque de vêtements Reformation, détenue par la société de capital-investissement Permira, a déposé une demande d’introduction en bourse aux États-Unis.

* Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré que toutes les options restaient sur la table alors que la commission examine le renouvellement des licences de huit chaînes de télévision ABC appartenant à Walt Disney DIS.N et mène une enquête sur le talk-show « The View » diffusé sur cette chaîne.

* L’armée américaine loue des terrains sur des bases à travers le pays à des entreprises qui construiront et exploiteront des usines de traitement de minéraux stratégiques, ont indiqué des responsables militaires.

Fusions / Acquisitions

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SYNAPTICS
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WALT DISNEY
98,100 USD NYSE -3,02%
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