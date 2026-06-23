RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 23 juin

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les autorités américaines chargées de la sécurité automobile ont ouvert une enquête sur un accident mortel impliquant une Tesla TSLA.O qui s’est encastrée dans une maison vendredi soir, tuant une personne qui s’y trouvait. - Le président américain Donald Trump a intensifié ses efforts pour stimuler le secteur en plein essor de l’informatique quantique, en signant deux décrets visant à accélérer le développement d’ordinateurs quantiques de pointe et à atténuer les menaces de sécurité qu’ils représentent. - Le cabinet d’expertise comptable Eide Bailly a accepté de vendre une participation à Reverence Capital Partners, une initiative visant à accélérer la mise en œuvre de l’intelligence artificielle tant pour lui-même que pour ses clients.

- Tim McHugh, de Welltower, est désormais le directeur financier le mieux rémunéré parmi les plus grandes entreprises américaines. Sa rémunération totale de 167 millions de dollars en 2025 éclipse non seulement celle de ses homologues, mais dépasse également celle de nombreux directeurs généraux. - OTB Hospitality, la société d’exploitation d’On the Border Mexican Grill & Cantina, a volontairement déposé une demande de liquidation au titre du chapitre 7 .