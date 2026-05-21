RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 21 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude. - Intuit INTU.O prévoit de licencier 17 % de ses effectifs afin d'investir les économies réalisées dans l'intelligence artificielle et d'améliorer son efficacité.

- Robert Wright réintègre Wendy’s WEN.O en tant que directeur général , à compter de jeudi, afin de renverser la tendance à la baisse des ventes aux États-Unis.

- Deux grands propriétaires d’appartements, AvalonBay Communities AVB.N et Equity Residential EQR.N , sont sur le point de conclure un accord en vue de leur fusion.

- SpaceX a déclaré dans un document déposé auprès de la SEC qu'elle pourrait lancer une vente d'actions dès le mois prochain, ce qui pourrait lui permettre de lever 80 milliards de dollars ou plus.

- Lupa Systems, la société de James Murdoch, a accepté d'acheter le magazine New York de Vox Media, le site d'information Vox et sa division de podcasts pour environ 300 millions de dollars.