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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 17 août
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 07:31
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le groupe Alibaba 9988.HK vend sa filiale spécialisée dans les jeux vidéo, dans le cadre d’une transaction d’une valeur d’au moins 1,5 milliard de dollars, alors que l’entreprise chinoise se recentre sur l’intelligence artificielle.

- Les procureurs fédéraux qui enquêtent sur l’empire commercial de Mark Walter se concentrent sur quatre entités qui servaient d’intermédiaires entre les compagnies d’assurance qu’il contrôlait et qui accordaient des prêts à des entreprises qu’il contrôlait également, selon des sources proches du dossier.

- De violentes tempêtes et inondations ont fait au moins six morts dans l’Indiana, dont un garçon de 4 ans, ont déclaré samedi les autorités de l’État.

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