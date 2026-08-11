RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 11 août

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Anthropic rencontre actuellement des investisseurs potentiels afin de renforcer la confiance dans ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de tous les temps, en donnant des garanties quant à son rythme de croissance rapide et aux stratégies qui, selon l’entreprise, contribueront à apaiser la controverse grandissante autour de l’IA.

- Le conglomérat sud-coréen Hanwha 012450.KS a fait une offre non contraignante d'une valeur de plus d'un milliard de dollars pour racheter Austal USA ASB.AX , un constructeur de navires et de pièces de sous-marins pour la marine américaine.

- Nvidia NVDA.O a conclu des accords avec certaines des plus grandes sociétés de Wall Street, telles que Blackstone

BX.N et BlackRock BLK.N , afin de lever des capitaux considérables destinés à aider les clients du fabricant de puces à financer leurs besoins en puissance de calcul.

- Le transformateur de viande JBS a nommé Wesley Batista Filho au poste de directeur général à compter de janvier 2027, tout en affichant une perte nette inattendue au deuxième trimestre malgré un chiffre d’affaires record.

- Le fabricant de systèmes de détection Teledyne Technologies

TDY.N a accepté d’acquérir la société d’imagerie Varex

VREX.O Imaging pour 18,90 dollars par action, dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1,1 milliard de dollars.

- L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) souhaite que les entreprises informent les autorités de régulation avant d’ajouter de nouveaux ingrédients aux aliments, dans le cadre des mesures qu’elle prend pour renforcer la surveillance des additifs alimentaires, conformément à l’initiative "Make America Healthy Again" de l’administration Trump.