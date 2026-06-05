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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 5 juin
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 03:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- HSBC fait l'objet d'une enquête officielle dans le cadre du scandale de la banque centrale libanaise.

- Betfair ciblait une personne dépendante au jeu, selon les conclusions d'un procès historique.

- Andy Burnham confirme qu'il briguera le poste de Premier ministre britannique pour succéder à Starmer.

- L'enquête sur Mandelson pourrait durer plus d'un an, selon le procureur général britannique.

SYNTHÈSE

- Les procureurs français ont mis en examen la division suisse de HSBC HSBA.L pour avoir aidé l'ancien gouverneur de la Banque centrale libanaise, Riad Salameh, à détourner des fonds.

- Betfair, filiale de Flutter FLTRF.L , a ciblé un joueur compulsif avec des paris gratuits et des promotions qui ont aggravé sa dépendance avant qu'il ne mette fin à ses jours, ont fait valoir les avocats de sa famille lors d'un procès historique.

- Andy Burnham s'est engagé à chercher à remplacer Keir Starmer au poste de Premier ministre s'il remporte l'élection législative partielle à Makerfield et fait son retour à Westminster.

- Les enquêtes policières sur Peter Mandelson et Andrew Mountbatten-Windsor pourraient prendre plus d'un an avant d'aboutir, selon le procureur général d'Angleterre.

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