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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 20 août
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 04:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

* Stripe va racheter la start-up OpenRouter pour 8 milliards de dollars

* Google conclut un accord de 12 milliards de dollars avec Marvell pour des puces d’IA

* Le groupe britannique de logiciels Pinewood accepte d'être racheté par Ridgeview pour 545 millions de livres sterling

* Le constructeur automobile chinois Chery va ouvrir un centre de R&D au Royaume-Uni

Aperçu

* La société de paiement Stripe a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir OpenRouter pour 8 milliards de dollars , une entreprise qui aide les entreprises à acheminer et à optimiser l’utilisation des jetons, ce qui constitue son dernier pari sur le secteur en pleine croissance de l’IA.

* Google GOOGL.O a conclu un accord avec le groupe de semi-conducteurs de la Silicon Valley Marvell Technology MRVL.O pour développer des puces d’IA sur mesure, comprenant une option d’achat pouvant aller jusqu’à 12,2 milliards de dollars d’actions Marvell.

* Le groupe britannique de logiciels Pinewood Technologies a accepté d’être racheté pour 545 millions de livres sterling (741,36 millions de dollars) par la société américaine de capital-investissement Ridgeview Partners, quelques mois après que le groupe de rachat concurrent Apax eut retiré son offre, craignant l’impact de l’IA sur les entreprises de logiciels.

* Chery Automobile 9973.HK va ouvrir un centre de recherche et développement en Grande-Bretagne cette année, a annoncé mercredi l'entreprise, alors que la demande de voitures chinoises ne cesse de croître dans ce pays.

(1 dollar = 0,7351 livre sterling)

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