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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 19 août
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 05:09
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

* La Chine assouplit les restrictions sur les puces Nvidia H200 alors que la course à l’IA s’intensifie

* Klarna remanie sa direction alors qu'elle vise l'obtention d'une licence bancaire aux États-Unis

* Diageo supprime 2 000 postes alors que son directeur général, Dave Lewis, lance une restructuration

* Mark Walter a sollicité un prêt auprès d'Apollo en mettant en garantie sa participation dans les Lakers

Aperçu

* De petits lots de puces H200 de Nvidia NVDA.O , l'une des puces d'IA les plus puissantes de la société, ont été autorisés à entrer en Chine continentale.

* Klarna KLAR.N a annoncé que son directeur financier actuel, Niclas Neglén, et son directeur marketing, David Sandström, quitteraient leurs fonctions au début de l’année prochaine.

* Selon son rapport annuel, l’effectif total de Diageo

DGE.L a reculé de plus de 6% en glissement annuel à la fin du mois de juin, alors que le premier producteur mondial de spiritueux entame une restructuration sous la houlette de son nouveau directeur général, Dave Lewis.

* Le milliardaire Mark Walter a mené des discussions avec le géant de l’investissement privé Apollo Global Management APO.N au sujet d’un prêt de plusieurs milliards de dollars garanti par sa participation dans les Los Angeles Lakers.

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