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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 10 août
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 06:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - Voici les principales actualités du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Le gouvernement britannique revoit à la hausse ses estimations de coûts pour la plateforme de données du NHS développée par Palantir

- Hargreaves Lansdown ordonne à son personnel de retourner au bureau

- Andy Burnham s'engage à lutter contre les fausses réductions dans le cadre de sa dernière promesse sur le coût de la vie

- L'autorité de régulation britannique prépare un cadre réglementaire pour l'or tokenisé

Aperçu

- Le gouvernement britannique a revu à la hausse les prévisions de coûts de la plateforme de données du NHS England développée par Palantir PLTR.O et a revu à la baisse les bénéfices financiers attendus, selon un rapport officiel.

- La société britannique Hargreaves Lansdown ordonne à ses employés de retourner sur leur lieu de travail trois jours par semaine à partir du début de l’année prochaine.

- Le nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham, a annoncé son intention de lutter contre les magasins proposant de fausses promotions, dans le cadre d’une série de mesures visant à alléger le poids du coût de la vie.

- Les régulateurs britanniques préparent un cadre réglementaire pour l'or tokenisé dans le cadre de leurs projets visant à encourager la numérisation des marchés financiers et à préserver la position dominante de Londres dans le commerce mondial des lingots d'or.

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